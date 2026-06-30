暑い日に食べたくなる、爽やかなジェラートが登場。森永乳業の「MOW Wジェラート 塩バニラ＆メロン」は、コクのある塩バニラとみずみずしいメロンを一度に味わえる期間限定商品。それぞれを食べ比べたり、混ぜ合わせたりと、ひとつのカップで異なるおいしさを楽しめるのも魅力。夏らしい爽快感とミルクのコクを兼ね備えた一品を実食レビューします。

夏にぴったり！2つのジェラートが織りなす爽やかなおいしさ！

森永乳業の「MOW Wジェラート 塩バニラ＆メロン」は、塩バニラとメロン、2種類のジェラートをひとつのカップで楽しめる期間限定商品。塩バニラは、ミルクのコクを感じながらも、塩が甘さを引き立てることで後味はすっきり。

一方のメロンは、ひと口食べるとジューシーな香りがふわっと広がり、さっぱりとした後味で暑い日にも食べやすい印象。それぞれを食べ比べるのはもちろん、2つを一緒に味わえば、まるでクリームソーダのような爽やかなハーモニーを楽しめるのもポイント。

塩バニラ×メロンが相性抜群！味の変化にも注目

ひと口目は、それぞれの味わいがしっかり感じられますが、食べ進めるうちに2つのジェラートが自然と混ざり合い、新たな味わいに変化。

ジェラートらしい軽やかでなめらかな口どけに加え、塩バニラのコクとメロンの爽やかさが絶妙に調和。甘すぎず後味もさっぱりとしているため、最後まで心地よく味わえるのも魅力です。

夏のおやつにもぴったりな期間限定フレーバー

2種類の味を一度に楽しめるだけでなく、混ぜることで異なるおいしさも味わえる「MOW Wジェラート 塩バニラ＆メロン」。爽やかなメロンとコクのある塩バニラの組み合わせは、暑い季節でも重たさを感じさせない、爽やかな味わいが魅力です。期間限定だからこそ、2つの味が織りなす爽やかなおいしさを、この夏ぜひ体験してみてはいかがでしょうか。

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ウフ。編集部スタッフ

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