クラッチバッグかと思うほど大きい。清澄白河の新感覚クレープが固定概念を覆す

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・清澄白河のカステラ専門店『485 TOKINI CASTELLA』です。

生地が旨いから、素材の構成も光る！

まず驚かされたのは、『485 TOKINI CASTELLA』のクレープ。クラッチバッグかと思うほどデカいわ、生地がパリッパリだわ。中からはアップルタタンが顔を出したり、まさかのチーズケーキが潜んでいたり。それでいて味わいは実に軽やかなのだ。これほど食べて驚いた楽しい体験は初めてかも！

『485 TOKINI CASTELLA』エシレタタン800円

『485 TOKINI CASTELLA』エシレタタン800円 中にはキャラメリゼして苦みと甘みを引き出した紅玉りんごのタタンが射し込まれ、なんとも贅沢。シナモンシュガーをまとったとろりとした食感と濃厚な甘みがあふれ出し、ニンマリだ。生地はしっとりへと変化していく

店はご夫婦で切り盛りする。カステラ専門店なのだが、研究と試作を重ね、約1年前に満を持してクレープの販売をスタート。すべて独学というからスゴイ。ルールに囚われない新しい発想で、唯一無二の味が生まれるのだろう。

食べ進めると、素材のハーモニーや食感の変化のストーリーに魅せられ、生地はどこまでも旨く、ペロリと胃袋に消える。クレープの固定概念を華麗に覆されてしまった！

清澄白河『485 TOKINI CASTELLA』

人気のカステラ店が昨年よりクレープを販売。薄力粉と強力粉をミックスした生地は厚みがありつつパリッパリ！エシレバターとカソナード（フランス産 天然粗糖）を使い、素材の組み合わせも秀逸な他にない味だ。開店から1〜2時間で売り切れることも（！）。

『485 TOKINI CASTELLA』

［店名］『485 TOKINI CASTELLA』

［住所］東京都江東区常盤2-2-14

［電話］なし

［営業時間］11時〜15時、土・日：11時〜16時※売り切れ次第終了

［休日］月・火

［交通］地下鉄半蔵門線・都営大江戸線清澄白河駅A1出口から徒歩5分

撮影／西崎進也、取材／飯田かおる

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、テイクアウトできる絶品”おとなクレープ”の画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年5月号発売時点の情報です。

【画像ギャラリー】『485 TOKINI CASTELLA』の「エシレタタン」がコレ！しっとり生地と濃厚な甘みが最高の贅沢（8枚）