＜義母の裏切り＞「子育て手伝うよ！」義実家から徒歩5分のマンションに引っ越したら…【前編まんが】
私はユウミ（33）。今は、旦那のヒカル（34）の実家から徒歩5分のところに住み、レント（4）を育てています。旦那のヒカルは出張が多く、1週間家を空けることもあれば、毎週のように出張へ行くこともあります。そのため、子育てはほぼ私が担っていました。そんなとき、お義母さんが「近くに住めば私が助けてあげる」と言ってくれたので、1年ほど前にここに引っ越しをしてきたのです。けれど現実は……。そううまくはいきません。
お義母さんは、私たち夫婦がどちらもフルタイムで働いていることを心配している様子でした。残業でお迎えが遅くなるときや、レントが風邪を引いたときには自分の家で預かることもできるのにと言われ、その言葉に私は思わず期待してしまいました。
私も旦那も、自宅と義実家の間にある駅の近くへ通勤していました。そのため、家から通っても義実家の近くに住んでも、家を出る時刻は変わりません。たまたま結婚前に住んでいた地にそのまま住んでいただけで、愛着がある場所でもないんです。
私たちはお義母さんの「私が手伝ってあげる」の言葉を頼りに、義実家から徒歩5分の賃貸マンションに引っ越しをしてきました。その前の場所に愛着はなかったけれど、それなりにママ友ができて、保育園にも慣れたところでした。しかし、それよりもお義母さんが助けてくれるという言葉が私たち家族には大きかったのです。いざ引っ越してきて1年、お義母さんは私たちがお願いしたときにレントを見てくれることはありませんでした。お迎えも、預けるのもNGだったのです。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・横内みか
お義母さんは、私たち夫婦がどちらもフルタイムで働いていることを心配している様子でした。残業でお迎えが遅くなるときや、レントが風邪を引いたときには自分の家で預かることもできるのにと言われ、その言葉に私は思わず期待してしまいました。
私も旦那も、自宅と義実家の間にある駅の近くへ通勤していました。そのため、家から通っても義実家の近くに住んでも、家を出る時刻は変わりません。たまたま結婚前に住んでいた地にそのまま住んでいただけで、愛着がある場所でもないんです。
私たちはお義母さんの「私が手伝ってあげる」の言葉を頼りに、義実家から徒歩5分の賃貸マンションに引っ越しをしてきました。その前の場所に愛着はなかったけれど、それなりにママ友ができて、保育園にも慣れたところでした。しかし、それよりもお義母さんが助けてくれるという言葉が私たち家族には大きかったのです。いざ引っ越してきて1年、お義母さんは私たちがお願いしたときにレントを見てくれることはありませんでした。お迎えも、預けるのもNGだったのです。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・横内みか