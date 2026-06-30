30日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比18.0ポイント高の4010ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



4178.35ポイント ボリンジャーバンド3σ

4106.97ポイント ボリンジャーバンド2σ

4043.25ポイント 一目均衡表・転換線

4035.58ポイント ボリンジャーバンド1σ

4010.00ポイント 30日夜間取引終値

3996.20ポイント 5日移動平均

3982.00ポイント 29日TOPIX現物終値

3964.20ポイント 25日移動平均

3956.50ポイント 一目均衡表・基準線

3892.82ポイント ボリンジャーバンド-1σ

3834.62ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

3821.43ポイント ボリンジャーバンド2σ

3809.14ポイント 75日移動平均

3750.05ポイント ボリンジャーバンド3σ

3687.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

3563.03ポイント 200日移動平均



株探ニュース