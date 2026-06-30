　30日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比18.0ポイント高の4010ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

4178.35ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
4106.97ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
4043.25ポイント　　一目均衡表・転換線
4035.58ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
4010.00ポイント　　30日夜間取引終値
3996.20ポイント　　5日移動平均
3982.00ポイント　　29日TOPIX現物終値
3964.20ポイント　　25日移動平均
3956.50ポイント　　一目均衡表・基準線
3892.82ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3834.62ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3821.43ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3809.14ポイント　　75日移動平均
3750.05ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3687.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3563.03ポイント　　200日移動平均

株探ニュース