TOPIX先物テクニカルポイント（30日夜間取引終了時点）
30日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比18.0ポイント高の4010ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
4178.35ポイント ボリンジャーバンド3σ
4106.97ポイント ボリンジャーバンド2σ
4043.25ポイント 一目均衡表・転換線
4035.58ポイント ボリンジャーバンド1σ
4010.00ポイント 30日夜間取引終値
3996.20ポイント 5日移動平均
3982.00ポイント 29日TOPIX現物終値
3964.20ポイント 25日移動平均
3956.50ポイント 一目均衡表・基準線
3892.82ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3834.62ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3821.43ポイント ボリンジャーバンド2σ
3809.14ポイント 75日移動平均
3750.05ポイント ボリンジャーバンド3σ
3687.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3563.03ポイント 200日移動平均
株探ニュース
4178.35ポイント ボリンジャーバンド3σ
4106.97ポイント ボリンジャーバンド2σ
4043.25ポイント 一目均衡表・転換線
4035.58ポイント ボリンジャーバンド1σ
4010.00ポイント 30日夜間取引終値
3996.20ポイント 5日移動平均
3982.00ポイント 29日TOPIX現物終値
3964.20ポイント 25日移動平均
3956.50ポイント 一目均衡表・基準線
3892.82ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3834.62ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3821.43ポイント ボリンジャーバンド2σ
3809.14ポイント 75日移動平均
3750.05ポイント ボリンジャーバンド3σ
3687.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
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