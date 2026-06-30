ILLIT・IROHA（イロハ）「めざましテレビ」7月マンスリーエンタメプレゼンター就任 初めての経験に「とても緊張しています」
【モデルプレス＝2026/06/30】5人組ガールグループ・ILLIT（アイリット）のIROHA（イロハ）が、フジテレビ朝の情報番組『めざましテレビ』の7月のマンスリーエンタメプレゼンターを担当することに決定した。
【写真】ILLIT「広くて綺麗」と話題の豪華宿舎の全貌
IROHAは7月2日（木）、21日（火）、29日（水）の計3回生出演する。6時台のエンタメコーナーをはじめ「イマドキ」「めざましじゃんけん」に登場。生原稿読みや食リポなどを行い、7時台からはMCとして番組終了まで出演する。エンタメ担当の軽部真一アナウンサーとともに、さまざまなエンタメニュースを伝えていく。IROHAはILLITの最年少メンバーで、現在18歳。3歳から始めたダンスの高い実力でグループを支えている。パフォーマンス時の力強さと、グループの末っ子らしい、かわいらしさのギャップも人気を集める理由の1つだ。
ILLITは2024年3月にデビューし、デビュー曲「Magnetic」が世界的ヒットを記録し、音楽番組12冠を獲得した。2年連続でNHK紅白歌合戦に出場。初の日本オリジナル曲「Almond Chocolate」がロングヒットとなり、最新曲「It’s Me」は、米ビルボードチャートで上位にランクインするなどますます勢いを増している。現在、初のライブツアーの日本公演「ILLIT LIVE ‘PRESS START◆’ in JAPAN（※◆はハートマーク）」を開催中で、日本5都市で11公演を行っている。Japan 2nd Single 「I Got Your Back」のリリースも決定。7月26日に音源デジタルリリース、29日にCDリリースされる。8月4日に「めざましWANGANフェス」にて、CUTIE STREETとコラボし「めざましライブ」に出演する。（modelpress編集部）
― エンタメプレゼンター就任を初めて聞いたときの感想は？
驚きました！生放送でのプレゼンターは初めての経験なので、とても緊張しています。
― 早起きは得意ですか？
早起きは苦手だったのですが、アラームを警報音に変えたら起きられるようになりました。今回のマンスリーエンタメプレゼンターを機に、早起きが得意になりたいと思います！
― エンタメプレゼンターの仕事で特にやってみたいことはありますか？
原稿読みや食リポなど色々なことに挑戦して、学ばせていただきたいです。
― 視聴者のみなさんにメッセージをお願いします。
皆さんにたくさんの情報を楽しくお伝えできたらと思っています。ポジティブなエネルギーをお届けできるよう、1カ月間元気に一生懸命頑張ります！一緒に楽しい朝を過ごしましょう！
7月のエンタメプレゼンターは、大人気ガールグループILLITのIROHAさん。子供たちにも人気で幅広いファン層を持つILLITは、この夏の「めざましライブ」に初登場！その最年少メンバーとして大活躍中のIROHAさん。得意のダンスに代表されるパフォーマンスとはまた違った一面も見せていただけたらと思います。IROHAさんと一緒に、夏の朝を爽やかに、そしてたくさんのパワーをお届けします。
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◆ILLIT・IROHA「めざましテレビ」マンスリーエンタメプレゼンターに決定
IROHAは7月2日（木）、21日（火）、29日（水）の計3回生出演する。6時台のエンタメコーナーをはじめ「イマドキ」「めざましじゃんけん」に登場。生原稿読みや食リポなどを行い、7時台からはMCとして番組終了まで出演する。エンタメ担当の軽部真一アナウンサーとともに、さまざまなエンタメニュースを伝えていく。IROHAはILLITの最年少メンバーで、現在18歳。3歳から始めたダンスの高い実力でグループを支えている。パフォーマンス時の力強さと、グループの末っ子らしい、かわいらしさのギャップも人気を集める理由の1つだ。
◆IROHAコメント
― エンタメプレゼンター就任を初めて聞いたときの感想は？
驚きました！生放送でのプレゼンターは初めての経験なので、とても緊張しています。
― 早起きは得意ですか？
早起きは苦手だったのですが、アラームを警報音に変えたら起きられるようになりました。今回のマンスリーエンタメプレゼンターを機に、早起きが得意になりたいと思います！
― エンタメプレゼンターの仕事で特にやってみたいことはありますか？
原稿読みや食リポなど色々なことに挑戦して、学ばせていただきたいです。
― 視聴者のみなさんにメッセージをお願いします。
皆さんにたくさんの情報を楽しくお伝えできたらと思っています。ポジティブなエネルギーをお届けできるよう、1カ月間元気に一生懸命頑張ります！一緒に楽しい朝を過ごしましょう！
◆佐々木渉チーフプロデューサーコメント
7月のエンタメプレゼンターは、大人気ガールグループILLITのIROHAさん。子供たちにも人気で幅広いファン層を持つILLITは、この夏の「めざましライブ」に初登場！その最年少メンバーとして大活躍中のIROHAさん。得意のダンスに代表されるパフォーマンスとはまた違った一面も見せていただけたらと思います。IROHAさんと一緒に、夏の朝を爽やかに、そしてたくさんのパワーをお届けします。
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