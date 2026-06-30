日本はブラジルに1-2で逆転負け、試合後の一幕が話題に

サッカー日本代表は現地時間6月29日、北中米ワールドカップ（W杯）の決勝トーナメント1回戦でブラジル代表と対戦し、1-2で敗れた。

試合直後に日本のベンチへ向けた挑発行為が物議を醸しているブラジル代表FWマテウス・クーニャ（マンチェスター・ユナイテッド）だが、号泣するMF田中碧に心優しい一面を示し、SNS上では「いいやつすぎるやろ」「試合が終われば友」といった声が寄せられている。

日本は前半29分にMF佐野海舟のゴールで先制するも、後半にブラジルの猛攻を受けて逆転を許した。激闘の直後、クーニャは日本のベンチに向かって過去のW杯優勝回数を示す「5」のジェスチャーを見せて叫び、現地メディアでも波紋を呼んでいる。その一方で、無情なホイッスルに泣き崩れる田中に対しては、全く異なる顔を見せた。後半33分から途中出場した田中に対し、プレミアリーグでも顔を合わせるクーニャは歩み寄り、頭や顔に手を添えながら熱い言葉をかけ、抱擁を交わして励ましていた 。

物議を醸すジェスチャーの直前に見せた、真剣勝負を称え合うスポーツマンシップ。このギャップのある振る舞いに、ファンも心を打たれた様子だ。SNS上では「田中碧選手に声をかけに行くクーニャ選手いいやつすぎるやろ」「こういう瞬間見るとサッカーっていいなって思う「田中選手に声かけてるクーニャ選手の映像見てると泣きそう」「試合が終われば友。クーニャは最高の選手だよ」といったコメントが相次いでいた。

波紋を呼ぶ行動にも出るクーニャだが、ピッチ上で激闘を繰り広げた対戦相手にリスペクトを欠かすことはなかった。（FOOTBALL ZONE編集部）