日本代表、ブラジルに敗れる　解説を務めた本田圭佑「悔しいですけど、よくやりましたよ」【W杯】

日本はブラジルに敗れた(C)Getty Images

サッカー日本代表は現地時間6月29日、北中米ワールドカップ（W杯）の決勝トーナメント1回戦でブラジルと対戦。1−2で逆転負けを喫した。

【動画】歴史が動くか ブラジルの牙城を崩した佐野海舟のゴールをチェック

前半30分にMF佐野海舟の代表初ゴールで先制。そのままリードして折り返した。しかし、後半はブラジルがギアを上げると、クロス中心の組み立てで猛攻。鈴木彩艶も好セーブを見せるが、56分にカゼミーロのヘッドで1−1の同点となった。



その後、後半アディショナルタイムに悪夢が待っていた。ガブリエウ マルティネッリに決められ痛恨の失点。そのまま敗れた。『NHK−BS』の解説を務めた本田圭佑は「悔しいですけど、よくやりましたよ。結果がすべてですけど、よくやりましたよ」と、健闘した選手たちを称えていた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]