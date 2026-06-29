2児の母・西山茉希、ボリュームたっぷりおにぎり朝食公開「旅館のメニューみたい」「栄養バランスバッチリ」の声
【モデルプレス＝2026/06/29】モデルの西山茉希が6月28日、自身のInstagramを更新。おにぎりの朝食を公開した。
【写真】40歳2児のママモデル「盛り付けが最高に上手」皿におにぎり盛り付けた朝食
西山は、「＃休日朝ごはん」とハッシュタグをつけて、食卓の写真を投稿。綺麗に形を整えた鮭が乗ったおにぎり2個にコーンの卵焼き、納豆、彩り豊かな小鉢料理を合わせた和食を披露しており「おにぎりこうするだけでなんか嬉しくなぁい？」と言葉を添えている。
この投稿は「全部美味しそう」「旅館のメニューみたい」「栄養バランスバッチリ」「真似したくなるメニュー」「盛り付けが最高に上手」と反響を呼んでいる。
西山は、2013年6月に俳優の早乙女太一と結婚し、同年10月に長女、2016年4月に次女を出産。2019年6月に、早乙女との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】40歳2児のママモデル「盛り付けが最高に上手」皿におにぎり盛り付けた朝食
◆西山茉希、豪華おにぎり朝食披露
西山は、「＃休日朝ごはん」とハッシュタグをつけて、食卓の写真を投稿。綺麗に形を整えた鮭が乗ったおにぎり2個にコーンの卵焼き、納豆、彩り豊かな小鉢料理を合わせた和食を披露しており「おにぎりこうするだけでなんか嬉しくなぁい？」と言葉を添えている。
◆西山茉希の投稿に反響
この投稿は「全部美味しそう」「旅館のメニューみたい」「栄養バランスバッチリ」「真似したくなるメニュー」「盛り付けが最高に上手」と反響を呼んでいる。
西山は、2013年6月に俳優の早乙女太一と結婚し、同年10月に長女、2016年4月に次女を出産。2019年6月に、早乙女との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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