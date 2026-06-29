サッカーのＷ杯北中米３カ国大会を戦うブラジル代表のカルロ・アンチェロッティ監督（６７）が２８日（日本時間２９日）、ヒューストン競技場で、決勝トーナメント１回戦日本戦の前日会見に臨み「延長、ＰＫ戦になるかもしれない。どうなっても準備はできている」と意気込んだ。また、ブラジル国内で波紋を呼んでいる日本代表ＦＷ塩貝健人（２１）＝ヴォルフスブルク＝の発言を巡る質問については「何も言いません」と一蹴した。

ブラジルで物議を集めているのは２６日の塩貝の“痛快発言”だ。塩貝は日本戦５戦９発と“日本キラー”のＦＷネイマールの印象について問われ「昔は強かったけど、今はどうなんですかね？」「昔のネイマールじゃないですか。今は大丈夫だと思います」などという発言が抜粋され、ブラジルを中心に炎上。発言の後に「強いのには変わりないと思う」などと説明していたが、切り取られた内容が拡散されている。塩貝が生まれて以降、ブラジルはＷ杯で優勝したことはない。

その背景もあり、会見終盤、記者から「今週、日本のアタッカーがブラジルのチームが、『もはやかつてのような強国ではない』と。そして『ネイマールはかつてほどの恐怖は植え付けない』」と言っています。そのようなことについては語られますか？無視されますか？」という質問が飛んだ。

アンチェロッティ監督は「いえ、われわれはある選手が言ったことについての発言には、何も言いません」と一蹴。「かえってそういうことを言いますと、より危険なプレーを招くかもしれません。そのようなリスクは負いません」と冷静に話した。