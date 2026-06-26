IT・ビジネス書作家の戸田覚が自身のYouTubeチャンネルで「【素敵な色すぎる】高性能な最新2in1モデル「HP OmniBook X Flip 14 kc0008AU」をレビュー。ブラウン一色って言うのがすごいですね」を公開した。動画では、HPの最新2in1ノートパソコン「OmniBook X Flip 14-kc」を取り上げ、その上質なデザインと高い基本性能について詳しく解説している。



戸田がまず注目したのは、本体のカラーリングである。金属製のボディは「ディープエスプレッソ」と呼ばれる濃い茶色で統一されており、「大人じゃなきゃ買えない色」「本当におしゃれ」と絶賛。手触りも「しっとりしていて最高」と評している。また、360度回転してタブレットとしても使えるフリップタイプの構造にも触れ、ディスプレイ面を頑丈にする必要性から極端な薄さではないものの「非常に薄くてかっこいい」と評価した。重量については実測で1424gとやや重めであるとしつつも、2in1モデルの特性上、妥当な範囲だと述べている。



続いて、上位のパフォーマンスモデルにおけるスペックを検証。AMDのRyzen AI 7 450プロセッサと32GBの大容量メモリを搭載しており、各種ベンチマークテストでも優秀なスコアを記録した。高負荷時でもファンの音が46デシベル程度にとどまることを騒音計を用いた実測データとともに示し、「性能のわりには静か」と太鼓判を押した。さらに、キーボードの打鍵感についても「めちゃめちゃ良い」と語り、キーサイズが大きくタイピングしやすい配列である点や、左右に搭載されたType-Cポートでどちらからも充電可能な利便性の高さを評価している。



動画の終盤、戸田は同モデルに100点満点中73点という高評価を付けた。高価格帯ではあるものの、長期間快適に使用できるスペックと独自のデザイン性を兼ね備えているとし、「末永く使いたいならばパフォーマンスモデルがおススメ」と結論付けている。洗練されたデザインと実用性を求めるユーザーにとって、魅力的な選択肢となりそうだ。



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