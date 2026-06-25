梅雨の最中、気持ちが晴れずうつうつとする…という人もいるのでは？ そんなときは体をほぐして、心も体もすっきりさせましょう。今回はヨガインストラクターのB-Flow Marikoさんに「テレビを楽しみながらできるヨガ」を教えてもらいました。

巡りを促し、心も体も軽やかに

どんよりと湿った空気を、体の中に吸い込んだような重だるさ。梅雨の時期に感じるその感覚は、体に余分な水分や老廃物がたまっているサインかもしれません。家事の合間やテレビをつけてくつろぐ時間に、体の巡りを促すスイッチをそっと押してあげましょう。

【写真】足のむくみを解消「ドラゴンのポーズ」

今回紹介するのは、体の土台となる「股関節」をじっくりと動かしていくポーズ。

股関節回りがほぐれると、血の巡りが整い、ため込んでいたものの排出がスムーズになります。また、上半身と下半身をつなぐ腸腰筋もゆるむため、腸の働きが活発に。便秘の改善や予防にもつながりますよ。

この時期、気持ちが晴れない、うつうつとする…という人もいるのでは？ 心と体はつながっているため、体の巡りが整うと自然と気持ちもすっきりしていくはず。

ため込んでいたものを手放して、軽やかに毎日を過ごしてくださいね。

むくみを解消する「足の疲労回復ヨガ」

テレビを楽しみながらできる、簡単ストレッチを紹介します。

●1：ハーフスプリット

（1） よつんばいの姿勢になり、両手の間に右足を一歩出す。

（2） 背骨を長く伸ばし、息を吐きながら右のひざ裏が気持ちよく伸びる位置までお尻を後ろに引く。つま先は天井に向ける。

●2：ドラゴンのポーズ

（1） 右の足裏を床につけてお尻を前に戻し、重心を右足に預ける。

（2） 息を吐きながら少しお尻を下げる。左足のつけ根の伸びを感じながら、ゆったりと呼吸を繰り返す。

●3：スリーピングスワン

（1） 右すねを斜め前に下ろし、左足はまっすぐ後ろに伸ばす。

（2） 息を吐きながら、ゆっくりと上体を前に倒す。両手の上に額をのせてリラックス。右のお尻の奥がほぐれていくのを感じて。

右側が終わったら、左側も同様に（1）〜（3）のポーズを行う