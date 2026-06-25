日産自動車は、6月25日から26日にかけて幕張メッセで開催される「AWS Summit Japan」において、ソフトウェアディファインドビークル（SDV）の開発を支える独自基盤「日産 スケーラブル オープン プラットフォーム」を活用したデモンストレーションを公開する。AIを活用した次世代車両開発の取り組みを紹介し、開発効率の向上とソフトウェア主導のモビリティ実現に向けた戦略をアピールする。

近年、自動車業界では車両の価値をハードウェアだけでなくソフトウェアによって継続的に進化させるSDVへの移行が加速している。日産は「モビリティの知能化で、毎日を新たな体験に」を長期ビジョンに掲げ、人工知能（AI）を中核としたAIディファインドビークル（AIDV）の開発を推進。その中核を担うのが「日産 スケーラブル オープン プラットフォーム」だ。

同プラットフォームは、車両ソフトウェアの要件定義から実装、ビルド、テスト、OTA（Over The Air）による車両への配信まで、開発プロセス全体を一元的に管理できる環境を提供する。これにより、従来は個別に管理されていた工程を統合し、ソフトウェア開発の効率化と品質向上を実現する狙いがある。

今回の展示では、アマゾン ウェブ サービス（AWS）が提供するクラウド環境と高度なAI機能を組み合わせた開発環境を紹介するほか、車両ソフトウェア開発支援を手掛ける米Applied Intuition社のVehicle OSデベロッパーツール技術を活用した実証も実施する。

特に注目されるのが、両社が共同開発した試作車を用いた実車デモンストレーションだ。新機能の開発から検証、OTAによるソフトウェア配信までの一連の流れを実車で再現し、開発スピードの向上や機能追加の柔軟性を体感できる内容となっている。

自動車産業では電動化と並行してソフトウェア競争が激化しており、OTAによる機能追加や性能向上は車両価値を左右する重要な要素となっている。日産は今回の展示を通じて、クラウドとAIを活用した新たな開発手法を提示し、SDV時代における競争力強化を図る考えだ。

AWS Summit Japanには、自動車業界をはじめ多様な産業の企業や技術者が集結する。日産は最新のソフトウェア開発基盤を公開することで、次世代モビリティに向けた技術力と開発体制を広く発信し、AIDV実現への取り組みを加速させる。