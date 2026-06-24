まだ告白してないのに？男性が“本気になりかけ”の時にする行動
恋が始まる前って、男性に“ちょっとした変化”が見られるもの。「なんか最近、彼の態度が変わった？」と感じているなら、恋のチャンスが巡ってきた合図かもしれません。そこで今回は、男性が“本気になりかけ”の時にする行動を紹介します。
あなたの予定を自然に聞いてくる
「この前の週末、何してたの？」など、何気なく予定を聞くようになったら脈アリのサイン。男性は気になる女性の“プライベートの時間”を知りたがる傾向があります。あなたに恋愛対象としての興味が出てきた証拠かも。軽い会話の中で、会うきっかけを探していることもあります。
短いやり取りでも反応が早い
LINEの返信が早くなったり、スタンプでリアクションが増えたりなど、男性は「気になる女性とのやり取り」を無意識に優先します。用事がなくても話を続けようとするのは、すでに心が動いているから。返信のテンポや頻度の変化は、恋心が芽生えているサインのひとつです。
あなたの“ちょっとした変化”に気づく
髪を切った、ネイルを変えた、服の雰囲気が違う。そんな小さな変化に気づくのは、本気モードの証。恋をしている男性は、視線も意識も自然とあなたに向かっています。言葉にしなくても、「気になる存在」として無意識に観察しているんです。
恋は「告白」よりも前に始まっています。気になる男性のちょっとした行動の変化に気づけたら、今度はあなたからも少し距離を縮めるアクションを起こしてみてくださいね。
🌼また会いたいと思わせたい。好きな男性と会う時に「心がけたいこと」