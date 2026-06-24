6月24日、浦和競馬場で行われた11R・さきたま杯（Jpn1・3歳上・ダ1400m）は、横山和生騎乗の2番人気、ロードフォンス（牡6・栗東・安田翔伍）が快勝した。1.1/2馬身差の2着に1番人気のウィルソンテソーロ（牡7・美浦・高木登）、3着に8番人気のイグザルト（牡7・大井・荒山勝徳）が入った。勝ちタイムは1:25.3（稍重）。

横山和生騎乗の2番人気、ロードフォンスが交流G1初制覇を飾った。レースでは好位で流れに乗り、いつでも動ける絶好のポジションを確保。小回りコースにも難なく対応しながら勝負どころを迎えた。直線では抜群の手応えのまま進出すると、力強く抜け出して先頭へ。後続に付け入る隙を与えない走りで、そのまま押し切った。ゴール前では横山和生騎手がガッツポーズを見せる場面も。待望の交流G1タイトルを手にし、人馬ともに歓喜の瞬間となった。

ロードフォンス 22戦8勝

（牡6・栗東・安田翔伍）

父：ロードカナロア

母：オーシュペール

母父：ダイワメジャー

馬主：ロードホースクラブ

生産者：ケイアイファーム

【全着順】

1着 ロードフォンス 横山和生

2着 ウィルソンテソーロ 川田将雅

3着 イグザルト 矢野貴之

4着 ティントレット 石川倭

5着 ママコチャ 武豊

6着 アウストロ 笹川翼

7着 ジョージテソーロ 落合玄太

8着 ベストグリーン 吉原寛人

9着 シャマル 川須栄彦

10着 ヤマニンチェルキ 岩田望来

11着 ビナサクセス 福原杏

11着 サトノルフィアン 吉村智洋