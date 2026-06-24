開催：2026.6.24

会場：クアーズ・フィールド

結果：[ロッキーズ] 2 - 5 [Rソックス]

MLBの試合が24日に行われ、クアーズ・フィールドでロッキーズとRソックスが対戦した。

ロッキーズの先発投手はショーン・サリバン、対するRソックスの先発投手はソニー・グレイで試合は開始した。

1回表、3番 ウィルヤー・アブレイユ 3球目を打ってセンターへのタイムリースリーベースヒットでRソックス得点 COL 0-1 BOS

2回表、1番 ネーサン・イートン 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでRソックス得点 COL 0-2 BOS

2回裏、6番 ウィリー・カストロ 初球を打ってライトスタンドへのホームランでロッキーズ得点 COL 1-2 BOS

5回表、3番 ウィルヤー・アブレイユ 4球目を打ってセンターへのホームランでRソックス得点 COL 1-3 BOS

6回表、1番 ネーサン・イートン 4球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでRソックス得点 COL 1-4 BOS、2番 セダン・ラファエラ 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでRソックス得点 COL 1-5 BOS

9回裏、8番 エセキエル・トーバー 4球目を打ってレフトスタンドへのホームランでロッキーズ得点 COL 2-5 BOS

試合は2対5でRソックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はRソックスのソニー・グレイで、ここまで9勝1敗0S。負け投手はロッキーズのショーン・サリバンで、ここまで0勝2敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-24 12:14:16 更新