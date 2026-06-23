本命の彼に“追わせる女”になる！自然な形で男性を虜にする「心理テク」
「追いかける恋ばかりで疲れた…」そう感じたことはありませんか？実は、男性は“自分から追いかけたい”相手にほど夢中になるもの。駆け引き上手になる必要はなく、自然な立ち居振る舞いで彼を虜にできるんです。そこで今回は、本命の彼に無理なく「もっと追いたい！」と思わせる心理テクを紹介します。
全部を見せず、“余白”を残す
本命の男性に対して、毎日のスケジュールや気持ちを全部さらけ出す必要はありません。少しだけ予定をぼかす、全ての感情を吐露しない--そんな“余白”があると、男性はあなたについて想像し、もっと知りたいという欲求が駆り立てられます。
趣味・友達・仕事など“自分の世界”を持ち続ける
恋以外に夢中になれるものがある女性は自然と男性の目に魅力的に映るもの。自分の時間を大切にしていると、彼は「自分だけの特別な時間をもらえている」感覚に焦りと独占欲が生まれます。自分自身の生活を充実させればさせるほど、男性にとって追いかける価値が上がるのです。
たまに頼ることで“男性性”を刺激する
無理に弱さを演出するのは逆効果ですが、できないことや苦手なことをさりげなく男性に頼るのは有効な手段のひとつです。「ちょっと教えてほしい」「これ手伝ってくれる？」くらいの軽さがカギ。男性は女性の役に立てると自己肯定感が上がり、自然とあなたを守りたい気持ちに駆り立てられます。
恋愛を長続きさせる秘訣は、無理せず自然に彼から追われる存在になること。今日から少しの“余白”と“頼る瞬間”を意識して、本命の彼を虜にする「追わせる女」をめざしてみませんか？
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