ヤマハ、キッズ向けファンバイク「PW50」の新モデル発売 - 競技用モデルと共通のカラー&グラフィックを採用
ヤマハ発動機販売は9月25日、空冷・2ストローク49cm³オートマチックエンジンを搭載するキッズ向けファンバイク「PW50」の2027年モデルを発売する。
「PW50」※画像はCG合成によるイメージで、国内モデルとカラーおよび仕様が一部異なる場合がある
○PW50の特徴は?
「PW50」は体重25kg以下の子ども向けオフロード入門モデルで、1980年の初代から40年以上続くロングセラーだ。主な特長は、
1）スロットルの簡単操作で走るオートマチックエンジン
2）扱いやすい軽量・小柄な車体
3）メンテナンス負荷の少ないシャフトドライブ
4）自転車と同じ操作の左右レバー式ハンドブレーキ
など。2027年モデルは上級オフロードレーサー「YZシリーズ」とリレーションを図り、鮮やかなレースブルーをベースに疾走感のあるグラフィックを組み合わせたカラーリングを採用。ホワイトをメインとする明るいモデルロゴが、アグレッシブで若々しいスタイルを際立たせる。
「PW50」※画像はCG合成によるイメージで、国内モデルとカラーおよび仕様が一部異なる場合がある
○PW50の特徴は?
「PW50」は体重25kg以下の子ども向けオフロード入門モデルで、1980年の初代から40年以上続くロングセラーだ。主な特長は、
2）扱いやすい軽量・小柄な車体
3）メンテナンス負荷の少ないシャフトドライブ
4）自転車と同じ操作の左右レバー式ハンドブレーキ
など。2027年モデルは上級オフロードレーサー「YZシリーズ」とリレーションを図り、鮮やかなレースブルーをベースに疾走感のあるグラフィックを組み合わせたカラーリングを採用。ホワイトをメインとする明るいモデルロゴが、アグレッシブで若々しいスタイルを際立たせる。