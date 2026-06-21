◇サッカーFIFAワールドカップ グループステージF組第2節 日本 4-0 チュニジア(日本時間21日、エスタディオ・モンテレイ)

先制点を決めた日本代表MF/FW鎌田大地選手がゴール後に見せた“電話パフォーマンス”の意図を明かしました。

前半4分、MF/FW中村敬斗選手が左から送った低いクロスに左足で合わせてゴール。ゴール後は右手の親指と小指を立てて耳に当てるセレブレーションを行い喜びました。

試合後、鎌田選手はこのポーズに言及。「(クラブで)チームメートのエドワード・ヌケティアーという選手がいるんですが、彼のセレブレーション」と、所属するイングランドのクリスタル・パレスの同僚のパフォーマンスだったと明かします。