24ヶ月連続で新作プロト・ギターをリリースしているCaramel’s Guitar Kitchen（キャラメルズ・ギター・キッチン）の第18弾モデルとなる『CGK_PT18_ Early Milk Paint_CountryBlue（アーリー・ミルク・ペイント・カントリーブルー）』が発表された。

今回のギターは先月発売した第17弾の続編となるモデルで、ソリッドボディにセットネック、天然由来のミルク塗料でアーリーアメリカン風の手塗りで制作されているという基本設計は共通ながらも、ボディはマホガニーからアルダーに変更、ボディカッタウェイがシンプルな形状となり、ブリッジがストップテイルピースに変更されている。

ピックアップは前回同様、群馬県高崎市発のブルース工房ピックアップ製のP90のアルニコ2（https://x.com/brucegtworks）がマウントされているが、アルダー材との相性により各弦のバランスが良く出力も十分だという。単音それぞれの高音が明確に押し出されているのにしっかりと芯があり明良質なサウンドが楽しめるようだ。

クラフトマン片田コメント

先月のアーリーミルクペイントのバージョン違いを作りました。まず、ボディー材が前回はマホガニーだったのをアルダーに変更。そしてカッタウェイの形状は丸みをつけて柔らかく上品な感じにしてみました。前回の尖ったものとイメージがかなり違って好みが分かれるところでしょう。 今回もブルース工房製のp90タイプのピックアップをマウント。なんとTYPE 7はアルニコ2ロッドマグネットを使用。アルニコVよりパワーは控えめで太くて甘いサウンド。強く弾けば荒れる、弱く弾けば甘いというピッキングにちゃんと追従する印象です。 アルダーボディーと相まって枯れたブルージーなサウンドがちょっとくすんだブルーで渋めのカラーに見事にマッチしています。また、ストップテイルピースにする事で弦の振動をダイレクトにボディーに伝え、シンプルで取り回しも良い！ 無駄を無くした無骨で渋め、弾き手のニュアンスをダイレクトに出るギターが出来たと思います。 クラフトマン：片田武司/福岡の工房にて

なお、今回コラボされたブルース工房ピックアップとCaramel’s Guitar Kitchenは8月23日（日）に吉祥寺にて開催される「新しい国産メーカー」を集めたイベント『PLAY CATCH -village-』にも参加が決定している。全国から約15メーカーが集まり、隣接するライブハウスではNUMBER GIRLの田渕ひさ子をはじめ様々なアーティストのLIVEも楽しめる。スタートアップのイベントなので知らなかったメーカーに出会えるチャンスとなる。（https://playcatchvillage.net）

photo by Takayuki Sasaki

CGK_PT18_ Early Milk Paint_CountryBlues

参考価格：320,000円（税別）/ 352,000円（税込）のところ

販売価格：195,000円（税別）/214,500円（税込）

※ロゴ入りソフトケース付き

※色むら箇所があるので通常よりさらに低価格にしています

発売日：2026年6月20日 正午〜

販売サイト： CGKオフィシャルオンラインショップ https://caramelsguitarkitche.stores.jp/

・Body：Alder

・Body Finish：MILK PAINT

・Neck Material：Mahogany

・Fingerboard：Rosewood 300R

・Frets：22

・Fret Size：MediumHigh

・Scale Length：628mm

・Nut：TUSQ Nut

・Pickups（Front）：P90TYPE7 by ブルース工房ピックアップ

・Pickups（Bridge）： P90TYPE7 by ブルース工房ピックアップ

・Switching：3-position Toggle switch

・Controls：MasterVolume×1（CTS）

・Controls：MasterTone×1（CTS）

・Jack：Switch Craft

・Bridge：GE103B

・TailPiece： GOTOH stop tailpice

・Peg：GOTOH SD90-MA）

・Pin：GOTOH Ep-B3

＜PLAY CATCH -village-＞

2026年8月23日（日）

＠東京・吉祥寺RinkyDinkStudio / WARP

東京都武蔵野市吉祥寺本町1丁目30−10

時間：11：00〜18：30

・TIGET https://tiget.net/events/473117

・イープラス https://eplus.jp/sf/detail/4513750001-P0030001

一般発売：発売中

一般：1500円（+1Drink700円）

学生（高校生/大学生/専門生）：1100円（+1Drink700円）※当日学生証の提示

親子チケット：2000円（大人のみ+1Drink700円）※お子様が高校生/大学生/専門生の場合のみ

※中学生以下無料（当日学生証or身分証提示）

※当日券は全ての価格に+300円

※ドリンク代（700円）は会場受付にてお支払いください

出展メーカー：Ibuki Guitars（滋賀）/caramels guitar kitchen（福岡）/962 woodworks（滋賀）/ Curious InstrumentS（神奈川）/ Gombo bass guitars（大阪）/Shikagawa Guitars & nou Wood Guitars（北海道）/GTI（東京）/ Sera Sound Products（長野）/Tatsuta Titanium Parts（福井）/ Nateliko Guitars（大阪）/ Euphoreal（奈良）/ブルース工房ピックアップ（群馬）/tsundrum_chan（神奈川）/ CASIO TONEBOOK & DIMENSION SHIFTER（東京）/ Marinko（東京）…and more！

出演アーティスト：田渕ひさ子 /ナツメユウキ×なおk×Takuma Sato/革命メロイック/チセツナガラ/Lisa13+Min /Dennis Lwabu / 上田カズアキ …and more！ 主催：PLAY CATCH 実行委員会

協賛：CASIO TONEBOOK & DIMENSION SHIFTER

協力：ギターマガジン

[問]0422-22-3516（吉祥寺RinkyDinkStudio / WARP）

【Official CGK ONLINE SHOP】https://caramelsguitarkitche.stores.jp/

【Official CGK HP】https://caramelsguitarkitchen.net/

Instgram：https://www.instagram.com/cgk_guitar/

X：https://x.com/CgkGuitar