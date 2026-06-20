茂木健一郎「トランプさんは70億人いる」他者をジャッジしない奥深い人間観を語る

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネルで「トランプさんは生々しいなあ、トランプさんは７０億人いるなあ、と思うことで始まる奥深い人間観。」と題した動画を公開した。動画では、G7サミットでのトランプ大統領のエピソードを交えながら、他者を「こうあるべき」とジャッジすることの無意味さと、多様な個性をありのままに受け入れる人間観について語っている。



冒頭、茂木氏はG7サミットにおいて、イタリアのメローニ首相がトランプ大統領に写真撮影を頼んだと虚偽の話が報じられたニュースに言及。これに関連し、「『こうじゃなくちゃいけない』という正解を設定して、そこからずれている時に『だからダメなんだ』とジャッジしないようにしている」と、他者と向き合う際の自身のスタンスを明かした。



トランプ大統領については、「自己顕示欲というか承認欲求というか、自分がスターであると思いたい」人物であると分析する。一方で、人の欠点と長所は表裏一体であり、一部の人から批判される振る舞いも、支持者にとっては長所として受け入れられていると指摘。「変わることはあまり期待できない」とし、「そういう人だということ前提に、大統領をやっていらっしゃる間は対応せざるを得ない」と、現実的な向き合い方の必要性を説いた。



さらに、トランプ大統領に限らず、人間はある程度の年齢になれば大きくは変わらないものだと語る。世の中にいる様々な人に対して「ジャッジせずに、そういう人だということ前提に自分の付き合い方も考える。その人を修正しようとはしない」と人間関係の極意を提示。自身も他人から見れば困った部分があるかもしれないとし、「お互い様」であるという認識を示した。



最後に茂木氏は、70億人の人類それぞれにデコボコの個性があり、トランプ大統領はたまたまその職に就いているから目立つだけだと指摘。「『トランプさんはダメなんだ』と言うよりも『トランプさんは生々しいな、トランプさんは70億人いるな』というところからスタートした方が、より奥深い人間観にたどり着けるのではないか」と提言し、動画を締めくくった。