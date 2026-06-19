この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「カフェグルメ散歩日記 | toko」が、「【銀座ランチ】銀座で1100円の神コスパ×癒しのパスタランチ 銀座ランチに迷ったらぜひ行ってみて 青い扉を開けるとそこは南イタリア」を公開した。動画では、東銀座の歌舞伎座裏から徒歩5分という好立地に佇む超穴場の隠れ家イタリアン「AZZURRO」を紹介し、手頃な価格でありながらも高い満足度を得られるランチメニューの魅力を余すところなく伝えている。



東銀座の落ち着いた街並みを歩くと、パッと目を引く鮮やかな青い扉が現れる。これがお店の目印だ。一歩足を踏み入れると、カプリ島の青い洞窟をイメージしたという美しい白壁と青い天井が広がる。店内に流れる心地よいボサノバ調のBGMに包まれれば、銀座にいることを忘れ、まるで南イタリアにトリップしたかのような癒やしの気分を味わえる。



動画内で注目しているのは、平日限定で提供されているお得なランチメニューである。全4種類のラインナップから、今回は「キャベツとアンチョビのオイルパスタ」をチョイス。旨味がぎゅっと凝縮されたオイルパスタに、みずみずしい新鮮なサラダとパンがセットになって1,100円という、銀座エリアとしては驚きのコストパフォーマンスを誇っている。



実食の場面では、フォークで持ち上げられたパスタの大満足なボリューム感がしっかりと映し出されている。そのままの味を楽しんだ後は、卓上に用意されたピリ辛のオイルを回しかけてアレンジ。「味変がたまらない」と絶賛し、食欲を刺激するオイルと具材の絶妙な絡み合いが、さらなるおいしさを引き出している様子がうかがえる。



銀座という洗練された街の中心にありながら、都会の喧騒を離れてリラックスできる隠れ家的なイタリアン。手頃な価格で「サクッと美味しいランチを食べたい日」に、心満たされるひとときと絶品パスタを求めて、ぜひこの鮮やかな青い扉を探してみてはいかがだろうか。