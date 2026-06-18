スポーツ配信サービス「DAZN」は18日、入会プランを巡る表記への批判を受け、この日から新規受け付けを停止すると発表した。FIFAワールドカップ開幕を前に加入者が急増する中、入会案内に「誤解を招く可能性があった」と認め謝罪した。

W杯配信により新規入会者が増加したサッカー専用プラン「DAZN Soccer」。契約画面で「月額980円」が強調表示されていたことから、「ワールドカップ期間だけ視聴できる月額プラン」と誤認した利用者が続出した。実際には、最初の3カ月間は月額980円、4カ月目以降は月額2600円となる年間契約で、途中解約しても総額2万6340円の支払いが必要な内容だった。

SNSでは「騙された」「分かりづらすぎる」といった声が噴出。一時は関連ワードがトレンド入りするなど、大きな騒動へと発展していた。

同社は「このたび、DAZN Soccerのご案内および契約手続きの一部において、プラン内容や契約条件に関する表示が分かりづらく、お客様に誤解を招く可能性があったことを確認いたしました」と内容を認め「当社では本件を重く受け止め、お客様への対応を最優先とするため、本日をもってDAZN Soccerの新規受付を停止いたしました」と発表。

「現在、影響を受けた可能性のあるお客様の特定を進めており、対象となるお客様には順次メールにてご案内を差し上げます」とし、「対象となるお客様への具体的な対応内容につきましては、本日中に改めてご案内いたします。お客様にはご心配とご迷惑をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます」と謝罪した。