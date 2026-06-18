工藤静香『ちびまる子ちゃん』の人気キャラの衣装をデザイン！「衣装をデザインしている時間は、本当に楽しくて仕方がありませんでした」

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工藤静香が6月18日より台北・松山展覧館にて開催される『ちびまる子ちゃん』原作40周年記念特別展にてキャラクターたちの衣装デザインを担当。また、6月17日に現地の会場で行われた展示会の記者発表に工藤静香が参加、自身がデザインした、まる子の衣装とお揃いの衣装で登場し、現地のメディアを大いに沸かせた。

■衣装デザインのメインテーマは「クール」と「ハンサム」

音楽、絵画、ジュエリーデザインなど、ジャンルを問わず活躍する工藤静香。

今回は、まる子や、たまちゃんをはじめ、花輪くんや、みぎわさんなど『ちびまる子ちゃん』でお馴染みのキャラクターたちの新しい衣装をデザインした。

衣装デザインのメインテーマとしては、黒を基調とした衣装に鮮やかな赤のアクセントを効かせ、「クール」と「ハンサム」を重視。ベスト、スパンコール、アクセサリーなど、コンサート衣装を彷彿とさせるレイヤードスタイルは、独特のステージ映えとファッションセンスを放っている。キャラクター本来の個性を保ちつつ、アニメとはまったく異なる新しい姿を表現したデザインだ。

登壇の際は、現地の言葉（中国語）で「皆さんこんにちは、工藤静香です」と挨拶。会場を魅了した。

工藤静香は、6月24日に新作アルバム『Dynamic』をリリース。アルバムリリース後は全国13ヵ所のツアーが控えており、10月24日には台北でのコンサート『Shizuka Kudo 2026 “Dynamic” CONCERT in TAIPEI』が開催されることもアナウンスされている。

■工藤静香 コメント

◇衣装デザインについて

今回はまる子ちゃんたちが大きなステージに立ってパフォーマンスをするということで、その舞台の雰囲気にふさわしい、きらびやかで「クール＆ハンサム」な服を意識してデザインしました。みんなの衣装をデザインしている時間は、本当に楽しくて仕方がありませんでした。アニメとはまた違う、新しいまる子ちゃんたちの魅力をぜひ楽しんでいただきたいです。

◇まる子ちゃんへの想いと現地ファンへのメッセージ

ちびまる子ちゃんのキャラクターたちを、本当に愛らしく思っています。特に、時折見せる「今日は頑張らなくてもいいや」というような等身大のまる子ちゃんの姿には、とても共感しますし、少し羨ましいなと感じる部分でもあります（笑）。 会場にはクールなまる子ちゃんたちの限定グッズもたくさん用意されていますが、どれもめちゃくちゃ可愛くて、私も自分のスーツケースに全部入りきるか心配なほどです。ぜひ皆さんも会場に足を運んで、この特別な世界観を体験してください。

■イベント情報

『ちびまる子ちゃん原作40周年特別展』

06/18（木）～09/28（月）台北市・松山文創園区5号倉庫

■リリース情報

2026.06.24 ON SALE

工藤静香

ALBUM『Dynamic』

■関連リンク

工藤静香 OFFICIAL SITE

https://shizuka-kudo.net/