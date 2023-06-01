歌手新浜レオン（30）が7月22日に発売する1st EP「New Beginning」追撃盤に収録される新曲「愛のFIRE」が、日本テレビ系アニメ「名探偵コナン」（土曜午後6時）の新オープニングテーマ曲に決定したことが16日、分かった。

同曲は、「新浜レオンの新たな姿を見せてほしい」というアニメ制作サイドのリクエストを受けて制作された楽曲で、レオン史上最もロックなサウンドに仕上げられている。

「この度はTVアニメ『名探偵コナン』のオープニングを担当させていただくということで、とてもうれしくありがたい気持ちでいっぱいです」とし、「TVアニメ放送30周年という素晴らしい記念の年に、オープニング主題歌を担当させていただける機会に心から感謝しています」と喜びと感謝を示した。

「僕自身30歳になり、アニメ『名探偵コナン』の放送と同い年ということで、生まれた瞬間からテレビをつければコナン君がいた、そんな歴史のある番組に今こうして携われているというのは、本当にありがたく身の引き締まる思いです」と続けた。

同曲については「『名探偵コナン』へのリスペクトを込めて歌わせていただきました」と胸を張った。「“暴けない謎はない”という歌詞から始まる楽曲ですが、その“謎”の中にも必ず愛があると思っています」とし、「今回はそんな“止められない愛”を力強く歌いました。誰もが心の中に持っている愛に届くよう、これからたくさんのステージで熱く歌っていきたいです。今までにない新浜レオンの魂の叫びを、ぜひ聴いていただければうれしいです」と呼びかけた。

初回放送は7月11日。またこの日、先行配信もされる。