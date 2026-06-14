6月15日 決算発表予定

■最主要・活況注目３銘柄

［4666 パーク２４］ 2026年10月期 2Q

Point：国内駐車場の稼働率改善と海外事業の黒字化定着度合い

［9279 ギフトＨＤ］ 2026年10月期 2Q

Point：横浜家系「町田商店」の既存店客数伸びと海外展開の進捗

［278A テラドローン］ 2027年1月期 1Q

Point：国内外のドローン受注残高と防衛関連事業の戦略進捗に注目

■小売業

［3134 Ｈａｍｅｅ］ 2026年4月期 本決算

Point：EC自動化システム導入数とスマホケース新製品の販売動向

［3415 Ｔ－ＢＡＳＥ］ 2027年1月期 1Q

Point：国内実店舗の客数回復傾向と海外EC売上高の伸び率に注目

［7110 クラシコム］ 2026年7月期 3Q

Point：独自EC「北欧、暮らしの道具店」の顧客獲得数とリピート率

［456A ヒュマメイド］ 2027年1月期 1Q

Point：ストリートブランドの国内外EC売上高と直営店の出店効果

［556A 犬猫生活］ 2026年4月期 本決算

Point：プレミアムペットフードの定期購入会員数と解約率の推移

［3195 ジェネパ］ 2026年10月期 2Q

Point：ECマーケティングの成果と仕入コスト上昇の影響を確認

［442A クラシコ］ 2026年10月期 2Q

Point：プレミアム白衣のD2C販売拡大と医療機関向け大口受注動向

■情報・通信

［3565 アセンテック］ 2027年1月期 1Q

Point：仮想デスクトップ需要の動向とクラウドサービスの成長性

［4380 Ｍマート］ 2027年1月期 1Q

Point：食材BtoBプラットフォームの取引価値総額と加盟店純増数

［3823 ＷＨＤＣ］ 2026年10月期 2Q

Point：新規事業の立ち上がり状況と本業のシステム開発の採算性

［500A ＴＯブックス］ 2026年4月期 本決算

Point：電子書籍・アニメ化メディアミックス作品の版権収入の伸び

［5248 テクノロジー］ 2026年10月期 2Q

Point：IT人材派遣の稼働率トレンドとDX案件の受注単価動向

［2315 ＣＡＩＣＡＤ］ 2026年10月期 2Q

Point：ITシステム開発の受注状況と暗号資産関連事業の収支動向

［2345 ホドルワン］ 2026年10月期 2Q

Point：Web3・暗号資産関連ビジネスの収益化状況と受託開発

［3804 システムディ］ 2026年10月期 2Q

Point：公教育・ウェルネス向け施設管理ソフトのストック収入推移

［5136 トリプラ］ 2026年10月期 2Q

Point：宿泊施設向けAI予約エンジンの導入件数と月額ストック収入

■投資法人（REIT）

［3287 星野Ｒリート］ 2026年4月期 本決算

Point：観光需要回復伴うホテル物件の変動賃料の増加度合いを確認

［3309 積水ハウスＲ］ 2026年4月期 本決算

Point：保有物件の稼働率トレンドと次期一口当たり分配金の見通し

［8979 スターツプロ］ 2026年4月期 本決算

Point：地域密着型レジデンスの入居率安定性と分配金の進捗確認

■サービス

［184A 学びエイド］ 2026年4月期 本決算

Point：学習塾向け動画配信サービスの導入校数とシステム開発投資

［7050 Ｆインタ］ 2026年4月期 本決算

Point：リアルイベント再活性化に伴う販促プロモーションの受注状況

［7034 プロレド］ 2026年10月期 2Q

Point：成果報酬型コスト削減コンサルティングの案件獲得と稼働率

［2424 ブラス］ 2026年10月期 3Q

Point：直営ゲストハウス型挙式件数の回復と1組当たり単価の推移

■不動産

［8894 レボリュー］ 2026年10月期 2Q

Point：不動産再開発案件の売却進捗と営業黒字の継続性を精査

［2978 ツクルバ］ 2026年7月期 3Q

Point：ITを活用したリノベ住宅流通プラットフォームの成約件数

■その他製造

［7901 マツモト］ 2026年4月期 本決算

Point：卒業アルバム需要の動向と新規デジタル関連サービスの進捗

■金属製品

［5971 共和工業］ 2026年4月期 本決算

Point：建設機械用ボルト・部品の国内外主要メーカー向け出荷動向

■医薬品

［4592 サンバイオ］ 2027年1月期 1Q

Point：再生細胞薬の承認進捗に伴う開発マイルストーンの確認

■水産・農林業

［1383 ベルグアース］ 2026年10月期 2Q

Point：野菜苗の国内外販売動向と気候変動による生産コストの影響

■建設

［1840 土屋ＨＤ］ 2026年10月期 2Q

Point：北海道エリア主体の注文住宅受注戸数と建築資材価格の動向

■電気機器

［6838 多摩川ＨＤ］ 2026年10月期 2Q

Point：5G関連や電子・通信機器向け部品の受注回復状況をチェック

※本稿は、投資における情報提供を目的としたものです。株式の売買は自己の責任において、ご自身の判断で行うようお願いします。