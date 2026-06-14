「嵐のセリフをそのままパクって」「ビックリした」トリオ仲を保つ秘訣は“嵐”がヒントに ネプチューン堀内健が明かす「本当にそうだなって」
「それぞれに深入りしない」「褒め合わなきゃダメ」お笑いトリオ・ネプチューンの堀内健が、トリオで仲良くいるための“秘訣”を語った――。
ネプチューン(左から原田泰造、名倉潤、堀内健)
○「嵐のセリフをそのままパクって」「ビックリした」
4日深夜のニッポン放送『マヂカルラブリーのオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週木曜27:00〜28:30)に、ゲスト出演した堀内。マヂカルラブリーの村上が、「本当に裏でずっと、(原田)泰造さんとしゃべってる。仲良しというか」と感心すると、「泰造ってプロレスがうまいから。絡んで行っても、面白いから。からかうというか、ふざけてもふざけ返してくれるし」とその理由を明かし、「『しゃべくり007』でも、みんな困ったら泰造に行くよ。アリペイ(くりぃむしちゅー・有田哲平)ちゃんも」と話した。
続けて、野田クリスタルが、「トリオはみんなうまくいってないイメージ」と前置きしながら、トリオ仲の“秘訣”を聞くと、「あんまりそれぞれに深入りしない」とキッパリ。そう思ったきっかけは、アイドルグループ・嵐だったそうで、「何かの番組で、“それぞれ言いたいことを言い合っちゃったら、もう僕たちはやってらんない”って言ってて。本当にそうだなって」と告白。しかし、後日、名倉潤が、番組で同じようなことを言っていたそうで、「嵐のセリフをそのままパクって。ビックリした」とぶっちゃけて笑わせた。
また、「シティボーイズの斉木(しげる)さんに、“褒め合わなきゃダメだよ”って言われた」と先輩トリオからの助言も明かした堀内。「相手を褒める」「嫌なことを言わない」ことに気をつけているといい、マヂカルラブリーにも、「褒め合ってごらんよ」とアドバイス。「いや、ちょっと待って」「恥ずかしい……」と嫌がっていた野田と村上が、「お笑いに対してすごい真面目」「場の空気を大切にする」としぶしぶお互いのことを褒め合うと、堀内は、「今ので、(芸人人生が)何年か伸びたと思う」と満足そうだった。
『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。
【編集部MEMO】
『マヂカルラブリーのオールナイトニッポン0(ZERO)』は、2021年4月に放送を開始。パーソナリティ発表記者会見では、野田クリスタルが「単発の芸人たちの夢を背負って、僕たちはここに立っていますので、その責任感を感じながら、ちゃんとやろうかなと思っています」、村上が「ラジオで社会貢献を目指しますので。悩んでいるティーンに、アドバイスができるような。あとは受験生のみなさんとかに勉強のアドバイスを」とそれぞれ意気込みを語っていた。
ネプチューン(左から原田泰造、名倉潤、堀内健)
○「嵐のセリフをそのままパクって」「ビックリした」
4日深夜のニッポン放送『マヂカルラブリーのオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週木曜27:00〜28:30)に、ゲスト出演した堀内。マヂカルラブリーの村上が、「本当に裏でずっと、(原田)泰造さんとしゃべってる。仲良しというか」と感心すると、「泰造ってプロレスがうまいから。絡んで行っても、面白いから。からかうというか、ふざけてもふざけ返してくれるし」とその理由を明かし、「『しゃべくり007』でも、みんな困ったら泰造に行くよ。アリペイ(くりぃむしちゅー・有田哲平)ちゃんも」と話した。
また、「シティボーイズの斉木(しげる)さんに、“褒め合わなきゃダメだよ”って言われた」と先輩トリオからの助言も明かした堀内。「相手を褒める」「嫌なことを言わない」ことに気をつけているといい、マヂカルラブリーにも、「褒め合ってごらんよ」とアドバイス。「いや、ちょっと待って」「恥ずかしい……」と嫌がっていた野田と村上が、「お笑いに対してすごい真面目」「場の空気を大切にする」としぶしぶお互いのことを褒め合うと、堀内は、「今ので、(芸人人生が)何年か伸びたと思う」と満足そうだった。
『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。
【編集部MEMO】
『マヂカルラブリーのオールナイトニッポン0(ZERO)』は、2021年4月に放送を開始。パーソナリティ発表記者会見では、野田クリスタルが「単発の芸人たちの夢を背負って、僕たちはここに立っていますので、その責任感を感じながら、ちゃんとやろうかなと思っています」、村上が「ラジオで社会貢献を目指しますので。悩んでいるティーンに、アドバイスができるような。あとは受験生のみなさんとかに勉強のアドバイスを」とそれぞれ意気込みを語っていた。