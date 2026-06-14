白Tシャツがなぜか部屋着っぽく見えた経験はありませんか？ 「アラフォーからは、Tシャツのサイズやボトムスとの合わせ方を少しだけ変えました」と話すのは、アパレルブランドを運営する、インスタグラムのフォロワー数8万人超のあみーさん（39歳・160cm）。無印良品のTシャツ（2990円）を使った夏コーデを3つご紹介します。

1：黒のサテンパンツでラクしてきちんと見え

白Tシャツをただ着るだけではシンプルすぎるので、最近は素材感を大事にしています。今回の無印良品のTシャツは、少し肉厚で光沢感もある素材。体のラインを拾いにくく、オーバーサイズでもだらしなく見えません。

【写真】白Tシャツの夏コーデ3つ

そこに黒のサテンパンツを合わせるだけでバランスがとりやすくなります。白Tシャツ×黒パンツのモノトーンコーデは定番ですが、やはり安心感のある組み合わせ。ボトムがすとんと落ちる生地感なので、品よく着られるのもポイントです。

さらにカゴバッグや黒いサンダルをたすと、シンプルな白Tコーデに奥行きが出る気がしています。がんばっていないのに、なんだかすてきに見える。最近はそんな着こなし方が心地よいです。

＜着用アイテム＞

・Tシャツ：無印良品（涼感UVカットワイド半袖Tシャツ￥2990 ※メンズXLサイズ）

・パンツ：楽天

・メガネ：GU

・バッグ：パリ64（PARIS/64）

・サンダル：ウーフォス

2：白のワイドパンツで“抜け感”を演出

白のTシャツ×黒のボトムスは安定感がある反面、少し重たく感じる日も。そんなときは、白やアイボリー系のワントーンコーデでまとめます。ゆるっとした形のパンツを合わせるだけで、一気に夏らしさや明るさがアップしますよ。

また、全体的にゆったりしたシルエットなので、アクセントとして四角底のバッグを身につけます。バッグやサンダルなど、体から離れたアイテムを黒にすると、コーデがぼやけずに締まる気がします。

＜着用アイテム＞

・Tシャツ：無印良品（涼感UVカットワイド半袖Tシャツ）

・パンツ：エトレトウキョウ

・メガネ：GU

・バッグ：H&M

・サンダル：楽天

3：ベージュのスカートでやさしい雰囲気に

オーバーサイズのTシャツはカジュアルになりすぎるかと思いきや、優しい雰囲気のコーディネートでも大活躍。落ち感のあるベージュスカートなら、Tシャツのラフさをほどよく中和してくれます。

肩がけしたブラウスはスカートとセットアップのもの。冷房対策のシャツやカーディガンを腰巻きや肩かけにすれば、アクセントにしつつ荷物を減らせて一石二鳥です。さらに黒縁メガネをプラスすると、シンプルなのにこなれ感が出るので好きです。

こんなふうに合わせ方次第でキレイめな雰囲気にも寄せられますよ。

＜着用アイテム＞

・Tシャツ：無印良品（涼感UVカットワイド半袖Tシャツ）

・ブラウス、スカート：クロスファンクション

・メガネ：GU

・バッグ：coen

・サンダル：楽天

Tシャツが「似合わなくなった」わけではない

20代の頃と同じように着るとなんだかしっくりこない。それは「似合わない」のではなく、今の自分に合う着こなし方が変わっただけかもしれません。私自身、アラフォーになってからは、色やアイテムを「どれだけ削ぎ落とすか」を考えるようになりました。

とくに最近は、

・薄すぎない生地のものを選ぶ

・少しゆるめのシルエットにする

・小物で空気感をたす

ことを意識しながら夏のおしゃれを楽しんでいます。

「Tシャツが苦手かも…」と思っている人ほど、今年はぜひ一度試してみてほしいです。アラフォーの今だからこそ似合うコーデを楽しんでみましょう！

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください