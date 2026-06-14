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【公開3日で緊急停止】Mythos(ミュトス)級AI「Claude Fable 5」に何が起きた？｜米国政府の使用停止命令・アンソロピックの声明・今後の展開を全部解説！

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「AI大学【AI&ChatGPT最新情報】」が、「【公開3日で緊急停止】Mythos(ミュトス)級AI「Claude Fable 5」に何が起きた？｜米国政府の使用停止命令・アンソロピックの声明・今後の展開を全部解説！」と題した動画を公開した。動画では、Anthropicが一般公開した高性能AIモデル「Claude Fable 5」が、公開直後にアメリカ政府の要請でアクセス一時停止となった経緯と今後の展開について解説している。



Anthropicは、2026年6月10日にClaude Fable 5を一般ユーザー向けに公開した。しかし、6月13日の朝、アメリカ政府から国家安全保障を理由とした指示があり、外国籍者によるアクセス停止命令が発動。これを受け、Anthropicは全ユーザーに対するClaude Fable 5へのアクセスを一時的に停止した。動画では、上位版の「Claude Mythos 5」についても、アメリカ以外の外国人によるアクセスをすべて停止する輸出規制指令が発令されたと補足している。



政府の懸念は、安全対策を回避する「ジェイルブレイク」の手法が発見された点にある。これに対しAnthropicは、リリース前に数千時間をかけて検証を行っており、悪用リスクは低減済みだと主張。政府が指摘した手法についても、限定的かつ汎用性が低いとし、「数億人のユーザーに展開された商用モデルの回収理由となるべきではない」と反論している。動画ではこの騒動の核心について、「AI企業が掲げる安全原則と、国家安全保障を優先する政府権限が正面からぶつかった事例です」と分析した。



現在、Claude Fable 5は各種AIツールやプラットフォームから利用できなくなっている。今後の展開について動画では、AIモデルそのものが輸出管理の対象になるのか、企業が軍事利用にどこまで拒否権を持てるのかが大きな焦点になると指摘。政府との対立が深まる中、Anthropicは今回の事態を「誤解であると考えている」とし、アクセスの早期回復に向けて取り組む姿勢を見せている。