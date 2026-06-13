卓球女子で五輪２大会連続メダルの福原愛さんが１３日、関西テレビのトークバラエティー番組「おかべろ」（土曜・後２時２８分）で約３年ぶりとなる地上波番組出演を果たした。

ナインティナインの岡村隆史が、とある飲食店の常連客として店に訪れた有名人に質問していく“シチュエーショントークバラエティー”。店主のＮＯＮ ＳＴＹＬＥ・石田明とともに、有名人からここだけの話を聞き出す番組となっている。

福原さんは２０１６年９月にリオ五輪台湾代表の江宏傑さんと結婚し、１７年１０月に長女、１９年４月に長男が誕生したが、２１年７月に離婚が成立。その後、長男の親権を巡って対立したが、２４年３月に和解した。その後表舞台から姿を消して約３年。「いろいろとお騒がせしてすみません…呼んでいただいてありがとうございます」と登場するなり頭を下げた。

この空白の約３年間について福原さんは「結構濃い毎日でした」と振り返った。外には出られなかった時もあったと言い「結構しんどくて。たまたま引越したタイミングだったんですけど、まだ家具やエアコンもついていなかったので、結構寒い時期にベランダで太陽の光とともに暖をとっている時期があった」と明かした。外に出ることに対しての恐怖があったことも打ち明け「ずっとお世話になっている当時のメイクさんに無理やり連れ出された」と回想。ご飯を作るのがストレス発散になっていたそうで、ネットスーパーで注文してご飯を作る日々だったという。