【東京都渋谷区】小田急ホテルセンチュリーサザンタワーのダイニングに桃とシャインマスカットのかき氷登場



小田急ホテルセンチュリーサザンタワーにある「サザンタワーダイニング」では、旬のフルーツ2種類を組み合わせた「W(ダブル)フルーツかき氷」シリーズを展開中。7月1日(水)〜8月31日(月)の期間限定で、甘くて瑞々しい“桃”と爽やかで上品な味わいの“シャインマスカット”を組み合わせた「桃×シャインマスカットWフルーツかき氷」が登場する。

「桃×シャインマスカットWフルーツかき氷」について

「Wフルーツかき氷」は、フルーツ本来の味わいを存分に楽しんでほしいという想いから提供をスタート。



5月より登場した第一弾「メロン×さくらんぼ」では“爽やかな初夏”の味わいを楽しめたが、第二弾の今回は、“真夏の果実の濃厚さと華やかさ”をテーマに「桃とシャインマスカット」が主役となっている。

[caption id="attachment_1633860" align="aligncenter" width="579"] 頭がキーンとしにくい、信州深層純氷[/caption]

中央には、クリーミーなパンナコッタと桃のコンポートを忍ばせ、その上から信州産深層純氷で作ったかき氷、“白桃と赤桃のピューレ”を合わせたシロップが、桃の香りと深みのある甘さを引き立てる。さらに、周りにはフレッシュな桃を飾り、シャインマスカットを添えて、みずみずしさと華やかな彩りをプラス。仕上げにサクサクした焼き菓子、桃のダンテルを乗せ、食感のアクセントと夏らしい立体感を演出する。

食べ進める中で、別添えした桃のフォルムが印象的なマカロンや練乳を加えながら、味わいの変化とともに、この季節だけの贅沢なひとときを楽しめる一皿だ。

なお、3,500円(税・サービス料込)の「桃×シャインマスカットWフルーツかき氷」は、「サザンタワーダイニング」にて7月1日(水)〜8月31日(月)の期間限定で発売。平日は11:30〜16:00・17:30〜22:00、土・日・祝日は14:00〜16:30・17:30〜22:00の時間帯で楽しめる。

「もころんパフェ」も桃とコラボ



季節ごとに味わいと装いを変える小田急電鉄の子育て応援マスコットキャラクター“もころん”を愛らしく再現した「もころんパフェ」。7月から8月までは、「桃のもころんパフェ」となる。なお、料金は3,500円(税・サービス料込)。

「サザンタワーダイニング」の詳細

[caption id="attachment_1633861" align="aligncenter" width="600"] 小田急ホテルセンチュリーサザンタワー[/caption]

[caption id="attachment_1633862" align="aligncenter" width="600"] 「サザンタワーダイニング」[/caption]

ホテル直営の「サザンタワーダイニング」は、景色、キッチン、料理、サービス、全てが詰まったオールデイダイニング。朝食は洋食中心のブッフェ、ランチやディナーでは、フレンチテイストのコース料理から酒との相性抜群の充実のア・ラ・カルトメニューや利用シーンに合った料理プランを提供している。

信州深層純氷で作る、フルーツの魅力を重ねた贅沢なデザートを、味わってみては。

■Wフルーツかき氷シリーズ第二弾「桃×シャインマスカットWフルーツかき氷」

提供期間：7月1日(水)〜8月31日(月)

提供場所：小田急ホテルセンチュリーサザンタワー 20階「サザンタワーダイニング」

住所：東京都渋谷区代々木2-2-1

料金：3,500円(税・サービス料込)

「サザンタワーダイニング」詳細ページ：https://www.southerntower.co.jp/restaurant_lounge/st_dining

※「もころんパフェ」は小田急電鉄商品化許諾済み

※写真はイメージ

※食材の仕入れ状況によりメニュー内容、提供方法などを変更する場合あり

(erika)