北中米共催ワールドカップが12日に開幕

ドジャースは11日（日本時間12日）、敵地パイレーツ戦前にナインがリフティングを行う映像を公開した。山本由伸投手やムーキー・ベッツ内野手ら主力が登場する中、大谷翔平投手は“不在”。「ショウヘイはどこ？」と米ファンも注目している。

球団公式SNSが「ワールドカップが本日開幕する。選手たちは準備万端のようだ」とし、泣き笑いの絵文字を添えて投稿したのは、ナインがリフティングに興じる様子だった。映像の1番最初には佐々木朗希投手が登場。まさかの3回にとどまり、苦笑いを浮かべた。練習用のジャベリンを持ちながら行った山本も5回に終わり、悔しそうな表情を見せていた。

10回未満に終わる選手が多い中、“意外”な上手さを見せたのがジャック・ドレイヤー投手とアンディ・パヘス外野手だった。今季打撃好調のパヘスは、映像内ではチーム最多の83回のリフティングに成功した。

選手たちの珍しいサッカー映像。152秒の動画には笑いや称賛の声が寄せられる中、ファンが気になったのは大谷の“行方”だった。多くの投稿で姿を見せるスターは映像に映らず、「オオタニはどこ？」「ショウヘイは？」「パヘスはすごい！ けどオオタニはどこだ」「オオタニが見たいなぁ」とのコメントが寄せられた。

この映像は10日（同11日）の敵地パイレーツ戦の試合前に撮影された模様。大谷は投打二刀流で出場し、調整が忙しかったことから参加しなかったのかもしれない。（Full-Count編集部）