11人組アイドルグループGANG PARADE（通称：ギャンパレ）のヤママチミキさんがこよなく愛するディズニーに関連するエンタメ情報を発信。取材レポート、アイテムレビューなどなど毎週金曜日に更新中です！

こんにちは！

GANG PARADEのヤママチミキです！

現在、東京ディズニーシーでは”東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル”というイベントが開催中です！

前回もこのイベントについてや、実際に私が飲食したものを紹介したのですが、まだまだ紹介しきれていなかったので、今回も写真とともに個人的感想をつらつら書いていこうと思います。

6/30までの開催になるのですが、イベント開催中にディズニーシーへ行く方、良かったら参考にしてみてください！

まずは、アメリカンウォーターフロントにあるレストラン”ドックサイドダイナー”から。

”ハイネケン”

安定と最高。

私が飲んだこの日は暑かったので、火照った身体に染み渡りましたね。

”スパークリングカクテル(ライチーリキュール＆ブルーシロップ)”

ディズニーシー25周年のテーマカラーであるジュビリーブルーカラーで見た目が爽やかですが、ライチの甘さとフルーティーさを感じる飲んでも爽やかなドリンク。

アルコールはあまり感じないのでお酒が苦手な方や、甘いお酒が好きな方におすすめしたいです。

底にはゼリーが入っていて、液体だけではないのがなんだかテンションが上がっちゃいます。

”大豆のナゲットとゼッポリーネ、アーモンドロメスコソース”

ナゲットは、お肉のような食感で、見た目も普通のナゲットと違いはありません。

味はあっさりしていて、お肉感はあまりないのですが、他に例えが思い浮かばずですみません…。

でもちゃんと美味しいナゲットです。

ソースは結構こってりしていて、薄っすらマヨネーズのような風味を感じ、私はあまり得意ではなかったのですが、好きな方はとても好きな味だと思うし、ナゲットとの相性も良さそう。

ゼッポリーネは安定のもちもちで美味しい。

”ナッツとドライフルーツのクリームサンド”

こちらは山崎製パン株式会社とのコラボ商品で、山崎製パンの”ロイヤルブレッド”が使用されてます。

クリームの中にドライフルーツとナッツが入っていて、さまざまな食感と味を楽しむことができます。

クリームたっぷりなので結構ボリュームあり。

続いては、アラビアンコーストにあるレストラン”カスバ・フードコート”

”スパークリングカクテル(ラム＆マスカット)”

しっかり混ぜないとラムがダイレクトに口に入ってくるのでしっかり混ぜてください。

紫色のドリンクと星の形をしたナタデココがアラビアンナイトのようでとても可愛らしいし、あまりにもこのテーマポートの為のドリンクすぎて感動しました。

こちらのドリンクの底にもゼリーが入っていて、このゼリーがちゃんとマスカットの味を感じられてとても美味しかったです。

”カリー香るビーフのナンサンド、フムスとヨーグルトソース”

こちらはハウス食品株式会社とのコラボ商品で、”ハウス こくまろカレー”が使用されています。

ビーフカレーに入ってるお肉を食べてる感覚で、辛味は全くないので、辛味が苦手な方やお子さんでも食べることができます。

少し食べにくさはありつつも、それ以上にナンにお肉がごろごろと挟まっていてボリューム感もあるのが嬉しい。

エキゾチックな風味が口いっぱいに広がります。

個人的には、食べていて段々とカレーの辛味が欲しくなっていきました(笑)

続いては、ロストリバーデルタにあるレストラン”ユカタン・ベースキャンプ・グリル”

こちらで飲んだドリンクは、去年も登場していて、また再会できてとても嬉しかったですね。

”キリン一番搾り‹黒生›”

とにかく最高。

黒ビールの濃さがとても好きで、パーク内で黒ビールを飲むことができるというのは至高。

”スパークリングカクテル(ピスコ＆トロピカルフルーツシロップ)”

マンゴーダイスとマンゴーピューレが入っていて、とてもフルーティーな味わいです。

フルーツ感が強く、アルコールはあまり感じないし、さっぱりとした涼しげな甘さがあり、ジュース感覚でゴクゴク飲めてしまいますね。

現在までで、私が実際に飲食したものは以上になるのですが、個人的には飲み比べを全く飲めていないのがとても悔しいので、もしまたイベントが終わる前までにインできそうだったら堪能してきたいと思っています…！！

もしこのイベントを楽しんだ方がいらっしゃったらお気に入りの1品を教えてください！

文・写真：ヤママチミキ

TOP画像デザイン＆イラスト：ジンボウサトシ

バックナンバー

◆Vol.116：お酒好きにはたまらない！「東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル」アメリカンウォーターフロント編

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◆Vol.115：「ディン・ジャリンのメロさを推していきたい…！！」映画『スター・ウォーズ/マンダロリアン・アンド・グローグー』レビュー

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