【銀座コージーコーナー】カルピスとコラボした「チーズスフレ」と「ジャンボシュークリーム」を発売

銀座コージーコーナーは、アサヒ飲料の「カルピス」ブランドとコラボレーションした「カルピス チーズスフレ」と「ジャンボシュークリーム カルピス」を、2026年7月4日から全国の生ケーキ取扱店で販売する。

※北海道･九州地方および、福井県･京都府･滋賀県･鳥取県･島根県･山口県･愛媛県･高知県に生ケーキ取扱店はない。一部量販店では6月26日から先行販売する。

“甘ずっぱく爽やかな「カルピス」を、銀座コージーコーナーのスイーツで楽しむ”をコンセプトに、昨年初めて登場した「ジャンボシュークリーム カルピス」のほか、今年はさらに「カルピス チーズスフレ」を加え、7月4日から期間限定で発売する。

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◆カルピス チーズスフレ

価格:680円(税込734円)

販売:7月4日〜9月3日 頃

※一部量販店では6月26日から先行販売

初登場の「カルピス チーズスフレ」は、チーズスフレの“ふわシュワッ”食感と「カルピス」の甘ずっぱく爽やかな味わいの両立を目指し、配合を試行錯誤した末に完成した。見た目にも「カルピス」を感じられるよう、スフレ生地には“卵黄が白い卵”を使用し、生地の断面を白い色合いに仕上げた。

◆ジャンボシュークリーム カルピス

価格:200円(税込216円)

販売:7月4日〜9月3日 頃

※一部量販店では6月26日から先行販売

「カルピス」と銀座コージーコーナーの「ジャンボシュークリーム」がコラボレーションした。軽やかでさわやかな「カルピス」を使用したクリームをふんわりと焼き上げたシュー皮に詰め、甘ずっぱく爽やかな味わいを表現した。