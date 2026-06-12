『新機動戦記ガンダムW Endless Waltz』HGシリーズに「ガンダムサンドロック改 EW」が登場
バンダイスピリッツは、『新機動戦記ガンダムW Endless Waltz』より「【抽選販売】HG 1/144 ガンダムサンドロック改 EW」(4,180円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて抽選販売が行われ、受付期間は2026年6月10日(水)12時〜2026年6月17日(水)15時で、2026年6月19日(金)当選発表、2026年7月発送予定。
2026年7月発送予定「【抽選販売】HG 1/144 ガンダムサンドロック改 EW」(4,180円)
『新機動戦記ガンダムW Endless Waltz』に登場する「サンドロック改」を最新HGにて商品化。最新フォーマットによる劇中のポーズ再現と細やかな可動を両立している。
新規W系フレームを採用し、劇中デザインを再現。耐ビームコーティングマントには新規の軟質素材を採用し、装着時にも各種ポージングが可能となっている。
広範囲な肩可動により、ヒートショーテルを使用したアクション再現が可能。ヒートショーテルの赤熱化状態を再現するクリアパーツも付属する。
(C)創通・サンライズ
『新機動戦記ガンダムW Endless Waltz』に登場する「サンドロック改」を最新HGにて商品化。最新フォーマットによる劇中のポーズ再現と細やかな可動を両立している。
新規W系フレームを採用し、劇中デザインを再現。耐ビームコーティングマントには新規の軟質素材を採用し、装着時にも各種ポージングが可能となっている。
広範囲な肩可動により、ヒートショーテルを使用したアクション再現が可能。ヒートショーテルの赤熱化状態を再現するクリアパーツも付属する。
(C)創通・サンライズ