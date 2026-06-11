【ARTFX J トウコ with ポカブ】 11月 再販予定 価格：15,400円

コトブキヤは、フィギュア「ARTFX J トウコ with ポカブ」を11月に再販する。価格は15,400円。

本製品は、ゲーム「ポケットモンスター ブラック・ホワイト」より、主人公の「トウコ」とひぶたポケモンの「ポカブ」を、同社のフィギュアシリーズ「ARTFX J」で商品化したもの。2018年3月に発売したフィギュアの再生産品となる。

ふわふわのポニーテールと短く詰めたホットパンツが特徴的なトウコを、可愛らしさだけでなく活発さも詰め込み立体化。

筋肉を感じさせる造形やゲーム中ではなかなか見られない衣装の細部にも要注目であるほか、モンスターボールを構えた凛々しい眼差しに、今にも勝負が始まりそうな雰囲気を感じさせる。

またクリアパーツで再現された炎の上に、躍動感あふれるポカブが臨戦態勢で表現されている。

「ARTFX J トウコ with ポカブ」

仕様：塗装済完成品フィギュア（一部組立フィギュア含む） スケール：1/8スケール サイズトウコ：全高 約205mm（台座含む）ポカブ：全高 約55mm 素材：PVC、ABS

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