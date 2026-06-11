『2026FNS歌謡祭 夏』出演アーティスト豪華10組解禁 デビュー30周年の島袋寛子＆BE:FIRST＆FRUITS ZIPPERも【一覧】
フジテレビで3日、相葉雅紀が司会を務める音楽の祭典『2026 FNS歌謡祭 夏』を7月1日午後6時半から3時間半にわたり生放送される。出演アーティスト第2弾として、BE:FIRST、FRUITS ZIPPER、TWSら10組を解禁。さらに、ちいかわ・ハチワレたちが映画オープニングテーマを初披露することも明らかとなった。
【写真】Number_i＆モナキら出演アーティスト解禁第1弾
７月24日に公開を控える『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』。映画化決定の発表以降、公開が待ちきれない人が続出し、SNSでも大反響を見せている。そんな映画のオープニングテーマ『くつずれ』を、ちいかわ・ハチワレ・うさぎをはじめとする人気キャラクターが杉並児童合唱団とともにテレビ初パフォーマンスする。
ミュージカル『ブラッド・ブラザーズ』での共演をきっかけに結成された音楽ユニット・カキンツハルカ。舞台・映画・ドラマと多才な活躍を見せる柿澤勇人＆ウエンツ瑛士＆木南晴夏が“演じるだけじゃ終わらない――歌で紡ぐ、新たなステージ”を掲げ活動中。昨年投稿された歌唱動画はSNSでも大きな話題に。今年の頭に行われた４都市でのツアーも満員で幕を閉じた３人が音楽番組初登場。圧倒的な歌唱力とパフォーマンスでステージを熱く盛り上げる。
さらに、デビュー30周年の島袋寛子が４年ぶりに『FNS歌謡祭』のステージへ。超豪華アーティストと一夜限りのパフォーマンスするほか、ELAIZA、CUTIE STREET、TWS、TREASURE、BE:FIRST、FRUITS ZIPPER、ME:Iが登場する。
■出演アーティストは次の通り。★今回解禁のアーティスト
アイナ・ジ・エンド
★映画ちいかわ
Aぇ! group
★ELAIZA
★カキンツハルカ（柿澤勇人＆ウエンツ瑛士＆木南晴夏）
Kis-My-Ft2
★CUTIE STREET
郷ひろみ
THE RAMPAGE
JI BLUE
★島袋寛子
Juice=Juice
SUPER EIGHT
SUPER BEAVER
★TWS
★TREASURE
Number_i
NEWS
HANA
★BE:FIRST
日向坂46
ふぉ〜ゆ〜
★FRUITS ZIPPER
★ME:I
モナキ
緑黄色社会
（50音順）
【写真】Number_i＆モナキら出演アーティスト解禁第1弾
７月24日に公開を控える『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』。映画化決定の発表以降、公開が待ちきれない人が続出し、SNSでも大反響を見せている。そんな映画のオープニングテーマ『くつずれ』を、ちいかわ・ハチワレ・うさぎをはじめとする人気キャラクターが杉並児童合唱団とともにテレビ初パフォーマンスする。
さらに、デビュー30周年の島袋寛子が４年ぶりに『FNS歌謡祭』のステージへ。超豪華アーティストと一夜限りのパフォーマンスするほか、ELAIZA、CUTIE STREET、TWS、TREASURE、BE:FIRST、FRUITS ZIPPER、ME:Iが登場する。
■出演アーティストは次の通り。★今回解禁のアーティスト
アイナ・ジ・エンド
★映画ちいかわ
Aぇ! group
★ELAIZA
★カキンツハルカ（柿澤勇人＆ウエンツ瑛士＆木南晴夏）
Kis-My-Ft2
★CUTIE STREET
郷ひろみ
THE RAMPAGE
JI BLUE
★島袋寛子
Juice=Juice
SUPER EIGHT
SUPER BEAVER
★TWS
★TREASURE
Number_i
NEWS
HANA
★BE:FIRST
日向坂46
ふぉ〜ゆ〜
★FRUITS ZIPPER
★ME:I
モナキ
緑黄色社会
（50音順）