〈「殴られている女の悲鳴が聞こえた」「隣人はドロボウ」東京で一番近づいてはいけない【ヤバすぎるマンション】の正体〉から続く

かつて「ヤクザマンション」で、父親の異なる3人の子供を育て上げた元SM女王のミクさん。経済的困窮や裏切りを乗り越え、“癒やしの女王”となった彼女が最後に辿り着いた境地とは。

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当時のリアルな記憶を、作家・本橋信宏氏『歌舞伎町アンダーグラウンド』(新潮社)より一部抜粋でお届けする。（全2回の2回目／最初から読む）



写真はイメージ ©getty

◆◆◆

マンションで発砲事件

一番下の子のパパというのはさぞや強面の顔で、迫力があったのだろう。

「夜中、下の人がきたんですよ。インターホンを鳴らされて、ドアは開けなかったけど、謝りにきたんです。『ほんとにうるさくて、気が狂いそうだったから、あんなことをやってしまいました』って。顔は見てない。怖いから。若い男の人でした」

ヤクザマンションにある日、機動隊がやってきた。

マンション内に敵対関係にあるヤクザ事務所があったため、発砲事件が起きて、互いの組員が駆けつけ一触即発の事態になったのだ。機動隊が取り囲み、黒服のヤクザたちを規制する。

ミクのところに安否を気遣う電話が何本も入った。

抗争寸前で事なきを得た。

「わたしはヤクザとは絶対に付き合いたくないです。ヤクザは絶対にいやだ」

ミクは10代のときに、地元のキャバクラでアルバイトをしていた。

ヤクザと付き合った過去

ある夜、不良っぽい青年がソファに腰を落とした。ミクが知っている地元の先輩だった。

着崩したファッションをしていたが、それがよく似合っていた。

地元の先輩は毎日、店にきてミクを指名した。

1カ月間、毎日来店した。

しばらくして付き合いだした。

彼はミクにシャネルやルイ・ヴィトンといったブランド品を買い与えた。

付き合いだしたころ、彼は自分はヤクザだと打ち明けた。

ミクはなんとなくそんな予感がしたので、さほど驚きではなかった。

彼は落ち着きがなく、いつも戦闘モードでヒステリックだった。

新聞紙にくるんだ棒状のものを「これ、保管しておいてくれ」と頼んできた。

開いてみると日本刀だった。

ヤクザとかかわりたくない

所属する組が抗争を起こすと、彼が持って帰ってきた。

いつも何かにいらつき、怒り散らす男にミクも限界にきたので「別れたい」と切り出すと、彼はプレゼントしてくれたバッグや服を包丁で切り裂き、火をつけた。

「だからヤクザに対するイメージがよくないです。かかわりたくないです。でも、エレベーターとかで会うじゃないですか、そういう人たちと。ぜんぜん優しいっていうか。うちの子どもたちも、マンションの下とかで遊んでもらってました。おじいちゃんみたいなヤクザもいて、話しかけてもらったり」

一番下の子の父親がヤクザマンションを借りてくれたのだった。

「わたし、家が遠かったから通うの大変だろうと。それからずっと住んでた。結婚してないけど、ずっと住んでたんです」

ヤクザとキャバ嬢は親和性が高く、彼女たちの彼氏がヤクザという率は高い。

女っぷり、男っぷりを競う世界で生きているせいか、相性が合うのだ。

きっかけは「風変わりな風俗」

ミクと知り合ったのはいまから20数年前、ある総合月刊誌でとある殷賑地帯のルポルタージュを発表することになり、風変わりな風俗に潜入取材した。

逆夜這いプレイだった。

客の私がホテルのベッドに目隠しして寝ているところに、風俗嬢がそっと侵入してきて、私をいろいろ責めるという、90年代に入って派遣型風俗で急速に流行した、男が受け身になるプレイの一つだった。

それから何年が過ぎただろうか。

ある日、私が取材場所の喫茶店に入り、空席を見つけて座った。

すると後ろの席にいた女性と視線が合った。

お互い、あっ、と口から出た。

何年ぶりかで見かけるミクだった。

「あのとき、人と待ち合わせしてたんだけど、わたしが勘違いして違う喫茶店で待っていたんですよ。そしたらばったり本橋さんと」

「ということは、あなたが店を間違わなかったら、あそこで出会っていなかった」

「そうですね」

お互い、その店ははじめて入ったところだった。

時間が数分違っていても、再会は不可能だっただろう。

カネを持ち逃げされたことも

大都会では、当人同士も気づかない、すれ違いと出会いが交錯している。

あれからミクは荒波に揉まれて生きてきた。

実家の事業が傾き、ミクは寝る間も惜しんで働き、経済的に支えてきた。

体を壊し、やっと復帰したかと思ったら、付き合っていた男がミクのカネを持ち逃げして消えてしまった。

キャバクラから、もう一度SM店に移った。

私と奇跡的な再会を果たしたとき、ミクはSMの女王様として人気を博しているときだった。

彼女には常にM男たちがかしずき、SM専門誌にはミクのグラビアが毎月のように組まれた。

逆夜這いのころ、ミクは恥じらうような微笑を口元に浮かべ、女王様になると鞭を持ちながら、やはり微笑していた。

ミクは“癒しの女王様”と呼ばれた。

「当時の女王様はみんな笑わないし、キリっとして写真に出てて、赤い口紅とかつけてるんですよ。でもわたしはナチュラルメイクで、赤い口紅はつけないし、写真撮るときも笑うし。だからナチュラル系。“わたしとM男と仲間たち”みたいなチームだった。

M男に共通する特性って……なんだろう……依存心。支えてくれる、包んでくれる人がほしいんじゃないかなあ。だから、わたしになつくのかな。わたし、包容力そんなにないんだけど、みんななつく」

トラブルだらけのヤクザマンション

ミクの暮らすヤクザマンションでは、時々、みずから死を選ぶ人間がいた。

夜中や明け方に、鈍い衝撃音がある。

しばらくするとサイレンの音がして、外がざわめく。あとで通ると、血の跡があった。

居住者が長い間、行方不明になっている部屋も複数あった。

父が異なる3人の子どもたちをミクは一人で育ててきた。

近くの小学校には様々な国の子どもたちが在籍していた。彼らは歌舞伎町を遊び場として十分、楽しんでいた。

育ち盛りの子どもたちと暮らすと、洗濯物だけでも大変だ。

洗濯機は部屋に置けないから、1階の階段をあがったところにある住人専用のコインランドリーで洗濯した。

歌舞伎町で暮らす人々は自分たちのことに必死で、他人のことなど気にしている暇はない、とミクは感じた。

「いろんな人が住んでるじゃないですか。画一的じゃないでしょ、属性が。受け入れ態勢が広いっていうか、懐が深いっていうか。子どもが近くの公立小学校に行ってたんですけど、そこのママたちもいろんな人がいるんですよ。だからわたしみたいなSMクラブ勤めのママがグループに入ってもウエルカムなんです。

それまでわたしは排除されることが多かったんですけど。ちょっと変わってるとか、若いっていうのもあったし。ママグループから排除されるっていうのがあったんで、ママ友はつくらないって決めちゃったんです。

でも歌舞伎町のママたちは、背景もそれぞれで、旦那さんが右翼だとか、飲み屋やってるとか、そういう人たちが多いから、わたしが入ってもなじめるんです。歌舞伎町のいいところは、いろんな人がいるから器が大きいし、寛容っていうのかな」

女王様を引退して「経営者」に

女王様は引退して、いまではある衣料関係の会社を経営している。

夜泣きした子どももすっかり大人になり、経理関係の仕事をしている。

「振り返ると大変だったんだろうけど、いま思うと、あんまり大変っていう記憶がなくて、子どもと暮らしてる時間って、ほんとに楽しくって、ほんと幸せですね。それぞれ個性があって、そういう個性と付き合って暮らすのが、ほんとに幸せだと思います。もうみんな独立していなくなって、違う時間を過ごしてるんだけど、それはそれで幸せ。

わたしの人生、前半戦はいろいろあったけど、後半戦は充実してるし、経験したことがいっぱいあるから、腹も据わっちゃってる」

そして⋯

東京郊外で暮らすミクに、久しぶりの歌舞伎町の感想を尋ねた。

「やっぱり、落ち着くかな。いっぱい思い出があるから」

（本橋 信宏／Webオリジナル（外部転載））