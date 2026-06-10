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かつて「焼肉といえばここ」と誰もが名を挙げた人気チェーン牛角が、いつの間にか街から静かに姿を消しつつある。脱・税理士の菅原氏が語ったのは、その後退の裏側で進む焼肉業界全体の地殻変動だ。



そもそも、なぜ人は「特に理由もなく」その店から足が遠のいてしまうのか。明確な不満がなくても客が離れていく現象を、菅原氏は「飲食店あるある」と表現する。だが後から振り返れば、そこには複数の要因が静かに積み重なっていたという。かつては斬新なヒット商品があり、それまでの焼肉屋にはないおしゃれな空気をまとっていた一時代の記憶も、いまや遠い。



焼肉店には、他の飲食業とは決定的に異なる収益構造がある。客が自ら肉を焼くからこそ成り立つ仕組み――そう聞けば腑に落ちる気もするが、その裏側には光熱費という思わぬ落とし穴が潜んでいる。原価をどこまでかけられるのか、なぜ焼肉店だけが他業態と違うバランスで回せるのか。その損益のカラクリが一つずつ解き明かされていく。



さらに話は、コロナ禍に訪れた意外な追い風と、その後にやってきた反動へと及ぶ。換気の良さで一時は独り勝ちとまで言われた業態が、なぜ今は苦戦に転じているのか。加えて若い世代の「肉離れ」という食文化の変化も、業界の風向きを変えているらしい。



興味深いのは、店舗が減っているにもかかわらず、運営する企業の業績そのものはむしろ伸びているという事実だ。郊外で家族連れをつかむ好調チェーンがある一方、当のチェーンも日常食へと舵を切った新しい業態を急速に広げている。撤退を必ずしも後退とは捉えず、時代に合わせて姿を変えていく――その意思決定の速さこそが、生き残りの分かれ目になっているのかもしれない。そして商品だけでは差をつけにくい世界で、最後に問われるのが何なのか、という問いも静かに投げかけられる。



今の形が20年後、30年後も続くとは限らない。だからこそ変わり続ける必要がある。身近な焼肉というテーマを入り口にしながら、菅原氏の話は規模を問わずあらゆる商売に通じる本質へと踏み込んでいく。