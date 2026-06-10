売れてるのはiPhone 17e シリーズ別のキャリアフリースマホ人気ランキングTOP10 2026/6/10
「BCNランキング」2026年5月25日〜31日の日次集計データによると、キャリアフリースマートフォン（スマホ）シリーズ別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 iPhone 17e（アップル）
2位 iPhone 17（アップル）
3位 iPhone 17 Pro（アップル）
4位 Reno13 A（OPPO）
5位 AQUOS sense10（シャープ）
6位 moto g05（Motorola Mobility）
7位 moto g66j 5G（Motorola Mobility）
8位 iPhone 17 Pro Max（アップル）
9位 Galaxy S26（SAMSUNG）
10位 Galaxy S26 Ultra（SAMSUNG）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 iPhone 17e（アップル）
2位 iPhone 17（アップル）
3位 iPhone 17 Pro（アップル）
4位 Reno13 A（OPPO）
5位 AQUOS sense10（シャープ）
6位 moto g05（Motorola Mobility）
8位 iPhone 17 Pro Max（アップル）
9位 Galaxy S26（SAMSUNG）
10位 Galaxy S26 Ultra（SAMSUNG）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。