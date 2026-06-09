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千葉の駅前一等地がなぜ空きテナントだらけに？バブル期に作られた「理想の街」の末路と意外な落とし穴

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ゆっくり遺産の探検隊」が、「【東急がやらかした結果】千葉の駅前一等地なのに地価９割下落…ゴーストタウン化した新市街がヤバすぎました【ゆっくり解説】」を公開した。動画では、バブル期に開発された千葉県千葉市緑区のニュータウン「あすみが丘」を取り上げ、かつての理想の街が直面する商業施設の衰退や高齢化といった現実を解説している。



動画は、JR土気駅の目の前に位置する商業施設「あすみが丘バーズモール」の現状からスタートする。かつて千葉市優秀建築賞を受賞した美しい施設だが、現在は約30店舗の区画のうち多くのテナントが空き状態となっている。この街は1980年代後半のバブル期に、東急不動産が「水と緑と太陽と健康」をコンセプトに開発した巨大ニュータウンであり、電線の地中化や計画的な公園配置など、莫大な資金が投じられた。



さらに、一角には「チバリーヒルズ」の異名で知られる超高級住宅街「ワンハンドレッドヒルズ」も建設された。当時の販売価格は最高15億円に上ったが、バブル崩壊により3分の1以上が売れ残った。現在では1億円前後まで相場が落ち込んでいるという。



駅前の一等地にあるモールが衰退した最大の理由について、動画では「車社会のジレンマ」を指摘している。あすみが丘は設計段階から車移動を前提として作られた街である。しかし、バーズモールの駐車場は有料で台数も限られているため、駅から少し離れた場所にある、約834台の無料駐車場を備えた大型商業施設に顧客を奪われてしまったのだ。加えて、テレワークの普及により駅前を利用する人が減少したことも追い打ちをかけた。



さらに深刻な問題として、街全体の「オールドタウン化」が挙げられる。一斉に開発され、同じ世代が入居したニュータウン特有の現象で、約12年の間に子どもの人口が半分以下に減る一方で、高齢者は約3倍に増加している。



しかし、動画の終盤では、美しく整備された並木道や歩車分離の安全な道路など、バブル期に作られた遺産が今も機能していることが紹介される。空きテナントに新たなカフェがオープンするなど街は変わり続けており、ニュータウンの残酷な現実と、そこに息づく人々の日常が交差する姿を浮き彫りにしている。