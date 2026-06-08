3・4月に最優秀月間新人賞を獲得…出塁率.394の好成績

【MLB】タイガース 5ー4 マリナーズ（日本時間8日・デトロイト）

タイガースは7日（日本時間8日）、本拠地でのマリナーズ戦でサヨナラ勝利を飾った。試合を決めたのは、21歳ルーキーのケビン・マクゴニグル内野手。「全会一致の新人王だ」「こいつはスーパースターになる」と米ファンは大興奮だ。

4-5で迎えた9回2死二、三塁の好機でマクゴニグルに打席が回った。カウント1-0からアンドレス・ムニョスが内角に投じた、99.2マイル（約159.6キロ）の直球をしばいた。打球はジャンプして捕球しようとした二塁手のグラブをはじき、その間に走者2人が生還。劇的な一打にコメリカ・パークは狂喜乱舞した。

身長175センチ、体重84キロのマクゴニグルは2023年ドラフト1巡目（全体37位）指名でタイガースに入団。1年目からマイナーで活躍し、今年開幕前のMLB公式サイトによる有望株ランキングでは全体2位に入った。3Aを飛び級して開幕ロースター入りを掴むと、4月14日（同15日）に8年1億5000万ドル（約235億8000万円）の契約延長を手にした。

3・4月は30試合で打率.328、2本塁打、出塁率.426、OPS.935の好成績で、村上宗隆内野手（ホワイトソックス）を抑えて最優秀月間新人賞に選ばれている。村上が故障離脱する前の段階でも、勝利貢献度WARは新人トップと目覚ましい活躍だ。年間でも打率.291、4本塁打、出塁率.394、OPS.820をマークしている。

劇的サヨナラ打を放った21歳に米ファンも喝采だ。「未来の殿堂入り選手だ」「マジでロックスターだ」「ルーキーとは思えない素晴らしい打席アプローチ」「うちのチームにいてくれてよかった」「マクゴニグルが新人王の最有力候補だ」「マクゴニグルが全員ぶっちぎり バザーナもムラカミも関係ない、新人王はマクゴニグルだ」と、早くも新人王に期待する声が殺到している。

今年のア・リーグ新人王レースは、マクゴニグルと2年3400万ドル（約54億4000万円）で海を渡った村上が最前線を走っている。また、2024ドラフト全体1位指名のトラビス・バザーナ内野手とチャイス・デローター外野手のガーディアンズ勢も活躍している。（Full-Count編集部）