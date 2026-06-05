前田敦子「すぐ結婚しちゃう」と嘆き。30歳を超えるといない“優良物件”男性について熱弁

山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理のコンビが、“あざとさ”をテーマに語り合う『あざとくて何が悪いの？』。

6月4日（木）に放送された同番組には、前田敦子と木戸大聖がゲスト出演した。

前田は鈴木とともに、“優良物件”すぎてすぐに結婚してしまう男性について語り…。

【映像】前田敦子＆鈴木愛理「そういう人大好き」飲み会後のモブ男の行動にキュン！

今回番組では、恋愛において主役になれない、いわゆる“モブキャラ”な男女の必勝マニュアルを特集。“モブ男”の必勝法は、主役を狙わずあくまでも謙虚に、誰に対しても気を遣う“名脇役ポジション”の確保だという。

これを受けて鈴木は、「大人になったら絶対に（主役キャラよりも）名脇役タイプの人の方がモテると思います」とコメント。同意見の前田が、「若い時にこういうことをやられている人（＝名脇役タイプの人）って、すぐ結婚しちゃうイメージ」と持論を語ると、鈴木は「30歳超えるといないんですよね！」と残念そうに同意した。

前田いわく“モブ男”は、早いタイミングで結婚するうえに、“優良物件”であるため、「（結婚相手の）女子は掴むと離さない」とのこと。結婚後は家庭を大切にするそうで、山里が「なるほどな〜幸せになるんだ？」と投げかけると、前田は鈴木と揃って同意した。