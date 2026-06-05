「東京ディズニーランド・エレクトリカルパレード・ドリームライツ」のユニットは全部で12。フロート数は21、公演時間も45分という、見ごたえたっぷりのエンターテイメントです。ユニットごとの出演キャラクターと、そのみどころをご紹介します！

１．オープニング

＜出演キャラクター＞

・ブルーフェアリー

・光の騎士

・グーフィー、ミニーマウス、ミッキーマウス

ブルーフェアリーは、ディズニー映画『ピノキオ』に登場する妖精。キラキラと光り輝く羽が印象的です。グーフィーが機関士を務めるフロートは、「ドリームライツ・トレイン」という名前が付いているんですよ！

２．ふしぎの国のアリス

＜出演キャラクター＞

・アリス、チェシャ猫

アリスが乗るチェシャ猫のフロートは、パレードの途中で身体の光が消えて、目と口だけになることも。映画のワンシーンみたいな演出にワクワクです。

３．ディズニーフェアリーズ

＜出演キャラクター＞

・ティンカーベル

ピクシーホロウを切り取ったような草花で覆われたフロートは、花がさまざまな色に変化。おしゃべりを楽しむ妖精たちの姿もかわいい！

４．ピートとドラゴン

＜出演キャラクター＞

・ピート、エリオット

ピートとエリオットは、東京ディズニーリゾートではこのパレードのみ登場するキャラクター。エリオットの鼻から噴き出す、迫力ある煙の演出も必見です。

５．ピーターパン

＜出演キャラクター＞

・ピーターパン、ウェンディ、フック船長、スミー

海賊船の帆に、荒れ狂う嵐のなかを進む海賊船の様子や、ピーターパンとフック船長の影が戦う様子などが映し出されます。ティンカーベルの妖精の粉が降りかかると、船全体が黄金色に。

６．トイ・ストーリー

＜出演キャラクター＞

・ウッディ、バズ・ライトイヤー、ジェシー

フロートには、ミスター&ミセス・ポテトヘッドやスリンキー、レックス、トリクシーなどのおもちゃたちも勢揃い。光るエイリアンたちを背負ったスケーターたちも見逃さないで！

７．アラジン

＜出演キャラクター＞

・アラジン、ジャスミン

・ジーニー

宮殿のようなフロートに続いて現れるのは、大きなジーニーのフロート。色が変わるだけでなく、ドナルドやピノキオなどほかのディズニーキャラクターを想像させる姿にも変身します。

８．塔の上のラプンツェル

＜出演キャラクター＞

・ラプンツェル、フリン・ライダー

塔の上にまで伸びるラプンツェルの長い髪が音楽に合わせて輝きます。ラプンツェルとフリンの足元には、ふたりを見守るパスカルの姿も♪

９．シンデレラ

＜出演キャラクター＞

・シンデレラ

・プリンス・チャーミング

シンデレラが乗る馬車は、青や紫、緑などに次々と色が変わります。その後ろに続くボールルームのフロートは、ネズミのジャックやガスたちのシルエットがキュート！

10.美女と野獣

＜出演キャラクター＞

・ルミエール

・ベル、野獣

ベルと野獣が乗るボールルームは、ステンドグラスが美しい！ バラの花びらが1枚ずつ散っていく演出にも注目です。

11．アナと雪の女王

＜出演キャラクター＞

・アナ、エルサ、オラフ

魔法をかけるエルサに合わせて氷の城の色が変化します。フロートの先頭には、ニンジンの鼻が光っているオラフの姿も！ 楽しそうにくるくると回る姿がかわいい♪

12．スモールワールド

・ドナルドダック、デイジーダック、ファイファー、フィドラー、プラクティカル

・チップ、デール

・ピノキオ、ゼペット、ジミニー・クリケット、リロ、スティッチ

・パンチート、ホセ・キャリオカ、プルート、マリー

フロートは全部で4つ。「ショーボート」「エアシップ」「ザ・ムーン」「ザ・サン」とそれぞれテーマがあり、パレードのフィナーレにふさわしく、華やかさはNo.1！

最後にスポンサーのフロートがあるのですが、その後ろを歩く騎士もカッコいい！ 最後の最後までしっかり楽しんでくださいね。



「東京ディズニーランド・エレクトリカルパレード・ドリームライツ」は、パークを反時計回りに巡るパレードです。ファンタジーランドのホーンテッドマンション横を出発し、ウエスタンランドを通ってシンデレラ城前のプラザへ。トゥモローランドを通過して、トゥーンタウンでゴールします。

停止演出のないパレードで、どこからでも同じように楽しむことができます。ファンタジーランド〜ウエスタンランドは、パレードが出発してからすぐに鑑賞することができるので、見終わった後に空いているアトラクションに駆け込みたい人におすすめ！ 反対に、トゥモローランドはフロートが到着するまでに時間があるので、パレードが開始してからでも場所を確保することができます。その日のスケジュールに合わせて鑑賞スポットを選んでみましょう！



東京ディズニーランドの光のパレードは、開園から約2年後、1985年3月に「東京ディズニーランド・エレクトリカルパレード」としてスタート。その後、1995年には新たなナイトパレードとして「ディズニー・ファンティリュ―ジョン！」が開始し、現在も公演中の「東京ディズニーランド・エレクトリカルパレード・ドリームライツ」は2001年にスタートしました。

2007年（ディズニー／ピクサー映画『ファインディング・ニモ』や『モンスターズ・インク』が登場）、2011年（ディズニー映画『アラジン』、ディズニーフェアリーズが登場）、2015年（ディズニー映画『塔の上のラプンツェル』登場）、2017年（ディズニー映画『アナと雪の女王』登場）と主に4回のリニューアルを経て、現在の形に。

25周年当日の取材時には、キャストによるブリーフィングも特別バージョンに

6月1日（月）から当面の間、パレードのアナウンスも25周年を迎えたことを伝える内容になっています。

さらに東京ディズニーリゾートの公式SNSでは、パレードの変遷を短い動画で見ることができます。ぜひパークに行く前にチェックしてみてくださいね♪



来園者にはうれしいスペシャルプレゼント画像も

6月1日（月）〜7月12日（日）までの期間に東京ディズニーランドに入園すると、「東京ディズニーランド・エレクトリカルパレード・ドリームライツ」25周年の記念メッセージ入りスペシャル画像がダウンロードできます。画像は毎週月曜日に追加され、全部で6種類。

受け取りは東京ディズニーリゾート・アプリで。プッシュ通知の許可と、GPSの設定がONになっていることが条件になります。配信された画像はアプリ内の「あなたにおすすめ」に表示されるので、こちらをチェックして確認しましょう！

ナイトパレードの「東京ディズニーランド・エレクトリカルパレード・ドリームライツ」は、「ウィークナイトパスポート」や「アーリーイブニングパスポート」で入園しても楽しめます。25年間パークの夜を彩ってきたパレード、ぜひ鑑賞してみてくださいね！



■東京ディズニーランド

住所：千葉県浦安市舞浜

営業時間：9〜21時 ※変更になる場合あり

料金：

「1デーパスポート」7900円〜1万900円

「ウィークナイトパスポート」4500円〜6200円 ※平日17時以降の入園可能

「アーリーイブニングパスポート」6500円〜8700円 ※休日15時以降の入園可能

定休日：無休

Text＆Photo：田島暁美

●エンターテイメントプログラムは、天候等の状況により内容が変更または中止になる場合があります。

●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●記事の内容は取材時点（2026年6月1日）の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。