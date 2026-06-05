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YouTubeチャンネル「技彩 WAZAIRO」が、「元板前が作る手作り弁当が大人気！市場の仲買店が始めた弁当屋に密着！」を公開した。京都のテイクアウト専門弁当店「Marufuku KYOTO」の店主に密着し、本格的な和食の技術を活かした弁当の仕込みから完成までを紹介している。



店主は16歳から京都・祇園で20年以上和食に携わってきた元板前で、新型コロナウイルスの影響を機に現在の弁当店を立ち上げた。動画では、大きな銅製の卵焼き器で焼き上げるだし巻き卵や、具材がぎっしり詰まったコロッケなど、多彩なおかずを手作りする工程が次々と映し出される。



調理の随所にはプロならではの工夫が光っている。フライの衣に使う卵液に葛粉を加える際、店主は「葛粉を入れることによって出汁がとまる。お弁当に入れた時に汁が出ないし、さらに旨みがとまる」と、弁当作りに特化したこだわりを語った。



さらに、エビマヨの下ごしらえでは、ボウルに入れた海老に塩コショウとすりおろし生姜をしっかりと揉み込む。「下味がほんまに命なんすよ」と強調し、水分を出して味をなじませる工程を丁寧に行った。その後、海老に片栗粉をまぶしてカラッと揚げ、特製のマヨネーズソースをたっぷりと絡めていく。完成した数々のおかずは彩り豊かに弁当箱に詰められ、開店時間に合わせて店頭にずらりと並べられた。



プロの技と愛情が詰まったお弁当作りの裏側は、日々の料理のモチベーションを高めてくれる。下味の付け方や汁漏れを防ぐ工夫など、プロの小技を取り入れて、いつものお弁当をワンランクアップさせてみてはいかがだろうか。



【エビマヨのレシピ】

［材料］

・海老

・塩コショウ

・すりおろし生姜

・片栗粉

・揚げ油

・特製マヨネーズソース



［作り方］

1. ボウルに海老を入れ、塩コショウ、すりおろし生姜を加える。

2. 手でしっかりと揉み込み、海老に下味をつける。

3. 水分を出し、下味をなじませるためにしばらく置く。

4. 海老にたっぷりの片栗粉をまぶす。

5. 鍋に揚げ油を熱し、海老を入れてカラッと揚げる。

6. 揚がった海老の油を切り、別のボウルに移す。

7. 特製マヨネーズソースを加え、海老全体にしっかりと絡めたら完成。