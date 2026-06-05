YouTubeチャンネル開設

カーリング女子で五輪2大会連続メダルを獲得した吉田知那美が3日、自身のYouTubeチャンネルを開設した。突然の“新挑戦”の報告にファンは「待ってました！」「ついに始まった！」と歓喜。コメント欄には早くも「大食い企画が見たい」と今後への期待が集まっている。

チャンネル名は「吉田知那美のちなみにチャンネル」。公開された動画では肩出しの白のワンピースで登場し、「吉田知那美から皆様へのご報告」として「ついにきた。あの大好きなユーチューブをやる時が」と笑顔であいさつした。カーリングの話題はもちろん、大好きなドライブの様子など幅広いテーマを発信していく模様だ。

新たな一面が見られそうなだけに、SNSも即反応。「ちなちゃんYouTube開設おめでとうございます」「インスタで食い入るように見ている吉田知那美さんがYouTube始めた！」「え？ 知那美さんYouTubeはじめたの？」と驚きと喜びの声が並んだ。

さらにコメント欄には「大食い企画見たいです！」「はしご酒企画！」「九州にロケ来てほしい！」「料理対決（まずは旦那さんと）」など企画案も続々。早くもファンの“リクエスト合戦”が、始まっていた。



（THE ANSWER編集部）