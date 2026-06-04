火を使わずに一品つくりたいときは、レンジにおまかせの時短レシピがぴったり。今が旬のアスパラガスは、加熱すると甘みが引き立ち、食感よく仕上がります。今回は、共働き料理家のぐっち夫婦に、レンジでつくれる「アスパラガスレシピ」を教えてもらいました。

アスパラガスの優しい甘さと、タルタルの相性バッチリ！

今回は、アスパラガスに自家製タルタルが絡む、彩り豊かな一品を紹介します。

【写真】材料はこちら！

アスパラガスも卵も電子レンジで加熱するだけなので、火を使わず手軽につくれるのがうれしいポイント。

シャキッとしたアスパラガスに、コクのあるタルタルソースが相性抜群！ 優しい味わいで食べやすく、子どもにも人気の副菜です。

●アスパラのタルタル和え

【材料（2人分）】

アスパラガス 6本

卵 2個

A［マヨネーズ大さじ2 牛乳小さじ1 酢小さじ1／2 塩・コショウ各少し］



【つくり方】

（1） アスパラガスは根元のかたい部分を切り落とし、下1／3ほどのところはピーラーで皮をむき、3〜4cm長さの斜め切りにする。

（2） アスパラガスを耐熱容器に入れて、水大さじ1（分量外）を入れ、塩少し（分量外）をふる。ふんわりラップをし、電子レンジ（600W）で2分加熱する（加熱がたりない場合は30秒ずつプラスしながら）。

（3） 卵は大きめの耐熱容器に割り入れ、黄身に10か所以上穴をあけて軽くラップをし、電子レンジ（600W）で1分加熱する。その後混ぜてさらに30〜40秒加熱し、泡立て器やフォークなどで粗くほぐす。

（4） （3）のボウルにAを加えて混ぜ、タルタルソースをつくる。

（5） 水気をきったアスパラガスを加えてあえ、器に盛る。お好みで刻んだハムや、マスタードを一緒にあえても◎。

（6） 完成！

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう

※ 電子レンジの加熱時間は600Wを基準にしています。500Wの場合は1.2倍、700Wの場合は0.8倍を目安に加減してください。機種によって多少差があります

※ 電子レンジやオーブントースターで加熱する際は、付属の説明書に従って、高温に耐えられる耐熱ガラスの皿やボウルなどを使用してください

※ 液体を電子レンジで加熱した場合、取り出して混ぜるときに、場合によって突然沸騰する可能性があります（突沸現象）。できるだけ口の広い容器に入れ、粗熱をとってから取り出すなどご注意ください