【キャンディーカリエス】虫歯予防デーに、3つの楽しいスペシャル企画始動！
本日6月4日は「虫歯予防デー」。虫歯が主役のアニメ『キャンディーカリエス』より、「歯」にまつわる3つのスペシャル企画が始動する。さらにSNSで話題のキャラクター「狂人歯医者」を演じる片桐仁と、見里朝希監督からもコメントが到着した。
＞＞＞ポスターや動画の場面カットをチェック！（写真16点）
『PUI PUI モルカー』の見里朝希とWIT STUDIO内のストップモーションスタジオ・TORUKU のタッグで贈るTVアニメ『キャンディーカリエス』。4月15日（水）よりTBS『よるのブランチ』内にて放送がスタートし、放送終了後にはYouTubeにて全話無料配信も実施。コラボカフェやグッズ・LINEスタンプ、Blu-ray＆DVDの発売決定など、様々な展開に日々ファンを増やし続けている。さらに、今月6月21日（日）よりフランスで開催されるアヌシー国際アニメーション映画祭の公式コンペティションTV Films部門に選出・正式出品も決定し、 ”ぷくちゅる” な世界観に魅力されるファンを国内外で拡大中だ。
毎年6月4日は日本全国でお口の健康に関する啓発活動が行われる「虫歯予防デー」。本日から1週間、厚生労働省や日本歯科医師会を中心に広く取り組まれている「歯と口の健康週間（6月4日〜10日）」にあわせ、虫歯が主役のTVアニメ『キャンディーカリエス』より、 ”歯” にまつわる3つのスペシャル企画がスタート。
スペシャル企画その1は、「歯みがきは歯の健康の第一歩！ 「虫歯予防デー」記念 歯みがきがんばろうポスターが解禁！」。
「虫歯予防デー」を記念して、「キャンディーカリエス」による歯みがきがんばろうポ
スターがお目見え。甘いものが大好きな子ども・アメと、彼女の口の中で暮らす虫歯のカリエスがドタバタ劇を披露する、本作らしい歯みがきの大切さをアピールしたビジ
ュアルとなっている。
さらに、作品公式SNSによるスペシャルイラストの毎日投稿も本日6月4日から7日まで実施へ。虫歯とたたかうアメちゃんと一緒にしっかり歯みがきをすべく、歯ブラシを片手に、ぜひ毎日チェックしてほしい。
その2は、「虫歯界不朽の名曲！？アメちゃんによる「虫歯のこどもの誕生日」歌ってみた動画公開！」。
1978年10月にNHK『みんなのうた』にて放送された虫歯界不朽の名曲『虫歯のこどもの誕生日』。代表曲『山口さんちのツトム君』などで名を馳せたみなみらんぼうが作詞・作曲を手掛け、根強い人気を持つ同曲だが、なんとこのたび「虫歯予防デー」を記念して、本作の主人公 ”アメ（cv：佐藤みゆ希）” による「歌ってみた動画」が本作公式YouTubeにて公開された。待ちに待った誕生日に大好きな甘いものを食べる予定なのに、虫歯が痛くて「神様助けて、もうダメだ」と絶望するユニークな歌詞は、『キャンディーカリエス』の持つ可愛いだけじゃない一筋縄ではいかない魅力とも親和性がバッチリだ。さらに、 ”ぷくちゅる” なアニメ−ション素材もふんだんに使われ、目でも耳でも楽しめる見事なコラボレーション映像が誕生した。
その3は、「虫歯なんてもう怖くない！？歯ブラシ10年分プレゼント！」。
今年の「虫歯予防デー」をきっかけに虫歯ゼロを目指しましょう！ ということで、本作公式Xにて「#歯を大切にしよう」キャンペーンの実施が決定。公式アカウントをフォローし、該当する投稿をリポストすることで、キャンペーンの参加は完了。抽選で1名様に【歯ブラシ10年分】がプレゼントされるという、ユニークな企画となっている。歯ブラシの交換頻度として推奨されているのは1カ月に1回。それにあわせて、本キャンペーンでは「毎月1本×10年分＝120本」の歯ブラシが景品となっており、当選者は（本人の努力さえあれば）むこう10年の歯の健康が約束されたも同然な「虫歯予防デー」と深くシンクロした企画となっている。
そして、情報解禁時より不穏でインパクトあるキャラクター名からSNS上で大きな話題を呼び、第1話「狂人歯医者に気をつけろ」が放送されるやいなや、技巧光る演出によりますます熱量がアップした人気キャラクター・狂人歯医者を演じる片桐仁と、本作の生みの親である見里朝希監督からコメントが到着した。
片桐仁は「狂人歯医者を演じておきながら、『歯医者に行こう！』とは、どの口が言っているのでしょうか（笑）」とユニークにコメント。一方、見里朝希監督は歌ってみた動画をきいて「作中では虫歯と共生しているアメですが、本来虫歯はすぐにでも治療すべきものだということを思い出させてくれます」とコメントし、全国のこどものたちへ歯医者に行く重要性を説いた。
4月から放送がスタートしたTVアニメ『キャンディーカリエス』。ぷくちゅるで可愛い、けど、虫歯をフックにした独自の世界観を持つ、唯一無二の本作から広がる展開に、今後も乞うご期待。
（C）Tomoki Misato/WIT STUDIO/トゥースフェアリーズ
＞＞＞ポスターや動画の場面カットをチェック！（写真16点）
『PUI PUI モルカー』の見里朝希とWIT STUDIO内のストップモーションスタジオ・TORUKU のタッグで贈るTVアニメ『キャンディーカリエス』。4月15日（水）よりTBS『よるのブランチ』内にて放送がスタートし、放送終了後にはYouTubeにて全話無料配信も実施。コラボカフェやグッズ・LINEスタンプ、Blu-ray＆DVDの発売決定など、様々な展開に日々ファンを増やし続けている。さらに、今月6月21日（日）よりフランスで開催されるアヌシー国際アニメーション映画祭の公式コンペティションTV Films部門に選出・正式出品も決定し、 ”ぷくちゅる” な世界観に魅力されるファンを国内外で拡大中だ。
スペシャル企画その1は、「歯みがきは歯の健康の第一歩！ 「虫歯予防デー」記念 歯みがきがんばろうポスターが解禁！」。
「虫歯予防デー」を記念して、「キャンディーカリエス」による歯みがきがんばろうポ
スターがお目見え。甘いものが大好きな子ども・アメと、彼女の口の中で暮らす虫歯のカリエスがドタバタ劇を披露する、本作らしい歯みがきの大切さをアピールしたビジ
ュアルとなっている。
さらに、作品公式SNSによるスペシャルイラストの毎日投稿も本日6月4日から7日まで実施へ。虫歯とたたかうアメちゃんと一緒にしっかり歯みがきをすべく、歯ブラシを片手に、ぜひ毎日チェックしてほしい。
その2は、「虫歯界不朽の名曲！？アメちゃんによる「虫歯のこどもの誕生日」歌ってみた動画公開！」。
1978年10月にNHK『みんなのうた』にて放送された虫歯界不朽の名曲『虫歯のこどもの誕生日』。代表曲『山口さんちのツトム君』などで名を馳せたみなみらんぼうが作詞・作曲を手掛け、根強い人気を持つ同曲だが、なんとこのたび「虫歯予防デー」を記念して、本作の主人公 ”アメ（cv：佐藤みゆ希）” による「歌ってみた動画」が本作公式YouTubeにて公開された。待ちに待った誕生日に大好きな甘いものを食べる予定なのに、虫歯が痛くて「神様助けて、もうダメだ」と絶望するユニークな歌詞は、『キャンディーカリエス』の持つ可愛いだけじゃない一筋縄ではいかない魅力とも親和性がバッチリだ。さらに、 ”ぷくちゅる” なアニメ−ション素材もふんだんに使われ、目でも耳でも楽しめる見事なコラボレーション映像が誕生した。
その3は、「虫歯なんてもう怖くない！？歯ブラシ10年分プレゼント！」。
今年の「虫歯予防デー」をきっかけに虫歯ゼロを目指しましょう！ ということで、本作公式Xにて「#歯を大切にしよう」キャンペーンの実施が決定。公式アカウントをフォローし、該当する投稿をリポストすることで、キャンペーンの参加は完了。抽選で1名様に【歯ブラシ10年分】がプレゼントされるという、ユニークな企画となっている。歯ブラシの交換頻度として推奨されているのは1カ月に1回。それにあわせて、本キャンペーンでは「毎月1本×10年分＝120本」の歯ブラシが景品となっており、当選者は（本人の努力さえあれば）むこう10年の歯の健康が約束されたも同然な「虫歯予防デー」と深くシンクロした企画となっている。
そして、情報解禁時より不穏でインパクトあるキャラクター名からSNS上で大きな話題を呼び、第1話「狂人歯医者に気をつけろ」が放送されるやいなや、技巧光る演出によりますます熱量がアップした人気キャラクター・狂人歯医者を演じる片桐仁と、本作の生みの親である見里朝希監督からコメントが到着した。
片桐仁は「狂人歯医者を演じておきながら、『歯医者に行こう！』とは、どの口が言っているのでしょうか（笑）」とユニークにコメント。一方、見里朝希監督は歌ってみた動画をきいて「作中では虫歯と共生しているアメですが、本来虫歯はすぐにでも治療すべきものだということを思い出させてくれます」とコメントし、全国のこどものたちへ歯医者に行く重要性を説いた。
4月から放送がスタートしたTVアニメ『キャンディーカリエス』。ぷくちゅるで可愛い、けど、虫歯をフックにした独自の世界観を持つ、唯一無二の本作から広がる展開に、今後も乞うご期待。
（C）Tomoki Misato/WIT STUDIO/トゥースフェアリーズ
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