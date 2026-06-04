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YouTubeチャンネル「低山ハイカー 英武ゆう」が、「【東京エクストリームウォーク100】リレー部門に6人で挑戦！100kmなのにめっちゃ楽しかった」を公開しました。



今回の動画では、神奈川県の小田原城址公園から東京・有明方面のゴールまでを歩く「東京エクストリームウォーク100」のリレー部門に、6人チームで参加した様子を紹介しています。



リレー部門では、100kmの道のりを複数人で分担し、各チェックポイントでバトンをつないでいきます。動画では、第1区から第6区まで、それぞれの担当メンバーやコースの特徴を紹介しながら、チームで100kmを進んでいく様子を追っています。



英武さんのチームでは、担当メンバーの現在地を全員で確認できるように、GPSトラッカーを活用。バトンとGPSトラッカーを防水ケースに入れて持ち歩き、待機中のメンバーも到着予想や次の準備を共有できるように工夫していました。



また、今回の目標は「できるだけ早くゴールすること」ではなく、翌朝に有明のゴール会場へメンバー全員で集まり、6人そろってゴールすること。そのため、前半と後半でペースを調整しながら、チーム全体で時間計画を立てて進めていきます。



動画の中では、スタート地点に誰も応援に行かなかった第1区、海沿いの景色が美しい第2区、坂道が続く第3区、横浜の夜景が美しい第4区、深夜帯に英武さんが担当した第5区、そして夜明けに向かう第6区など、リレー部門ならではのリアルな場面が収められています。



ひとりで100kmを歩くのはハードルが高く感じても、リレー部門なら仲間と距離を分け合いながら、100kmウォークの雰囲気を体験できます。



歩いている時間だけでなく、他のメンバーの現在地を見守ったり、チャットで状況を共有したりする時間も含めて、チームで100kmをつなぐ楽しさが伝わる動画です。