福岡がDF池田樹雷人の契約満了を発表「全てを受け入れ、自分のペースで前に進んでいきます」
アビスパ福岡は3日、DF池田樹雷人(29)との契約が満了となり、J1百年構想リーグをもって退団となることを発表した。
池田は2024年7月にFC町田ゼルビアから期限付き移籍し、2025年に完全移籍。今季はここまで出場がなかった。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●DF池田樹雷人
(いけだ・じゅらと)
■生年月日
1996年9月17日(29歳)
■出身地
東京都
■身長/体重
186cm/82kg
■経歴
久米川小FC-三菱養和SC巣鴨-三菱養和SCユース-C大阪-バンコク・グラスFC(タイ)-C大阪-愛媛-長野-愛媛-秋田-町田-福岡
■出場歴
J1リーグ:3試合
J2リーグ:94試合5得点
J3リーグ:19 試合
リーグカップ:4試合
天皇杯:4試合
■コメント
アビスパ福岡を退団することになりました。
覚悟を持ってこのチームに来ましたが、チームに貢献できず離れることになり、申し訳なく思っています。
本当にたくさんの方々に支えていただきました。
スポンサーの皆様、クラブに関わる全ての皆様、そして温かい声援を送り続けてくださったファン・サポーターの皆様に心から感謝しています。
ベスト電器スタジアムでプレーしたのは復帰戦の1試合のみでしたが、たくさんの声援に包まれながら戦えたあの試合は、僕にとって特別な試合として心に残り続けます。
思い描いていた2年間ではありませんでしたが、自分自身と向き合い続け、やれることは全てやりました。過ごした時間に後悔はありません。
全てを受け入れ、自分のペースで前に進んでいきます。
またどこかで、皆さんにお会いできる日を楽しみにしています。
2年間、本当にありがとうございました。
池田は2024年7月にFC町田ゼルビアから期限付き移籍し、2025年に完全移籍。今季はここまで出場がなかった。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●DF池田樹雷人
(いけだ・じゅらと)
■生年月日
1996年9月17日(29歳)
■出身地
東京都
■身長/体重
■経歴
久米川小FC-三菱養和SC巣鴨-三菱養和SCユース-C大阪-バンコク・グラスFC(タイ)-C大阪-愛媛-長野-愛媛-秋田-町田-福岡
■出場歴
J1リーグ:3試合
J2リーグ:94試合5得点
J3リーグ:19 試合
リーグカップ:4試合
天皇杯:4試合
■コメント
アビスパ福岡を退団することになりました。
覚悟を持ってこのチームに来ましたが、チームに貢献できず離れることになり、申し訳なく思っています。
本当にたくさんの方々に支えていただきました。
スポンサーの皆様、クラブに関わる全ての皆様、そして温かい声援を送り続けてくださったファン・サポーターの皆様に心から感謝しています。
ベスト電器スタジアムでプレーしたのは復帰戦の1試合のみでしたが、たくさんの声援に包まれながら戦えたあの試合は、僕にとって特別な試合として心に残り続けます。
思い描いていた2年間ではありませんでしたが、自分自身と向き合い続け、やれることは全てやりました。過ごした時間に後悔はありません。
全てを受け入れ、自分のペースで前に進んでいきます。
またどこかで、皆さんにお会いできる日を楽しみにしています。
2年間、本当にありがとうございました。