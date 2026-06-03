　アビスパ福岡は3日、DF池田樹雷人(29)との契約が満了となり、J1百年構想リーグをもって退団となることを発表した。

　池田は2024年7月にFC町田ゼルビアから期限付き移籍し、2025年に完全移籍。今季はここまで出場がなかった。

以下、クラブ発表プロフィール&コメント

●DF池田樹雷人

(いけだ・じゅらと)

■生年月日

1996年9月17日(29歳)

■出身地

東京都

■身長/体重

186cm/82kg

■経歴

久米川小FC-三菱養和SC巣鴨-三菱養和SCユース-C大阪-バンコク・グラスFC(タイ)-C大阪-愛媛-長野-愛媛-秋田-町田-福岡

■出場歴

J1リーグ:3試合

J2リーグ:94試合5得点

J3リーグ:19 試合

リーグカップ:4試合

天皇杯:4試合

■コメント

アビスパ福岡を退団することになりました。

覚悟を持ってこのチームに来ましたが、チームに貢献できず離れることになり、申し訳なく思っています。

本当にたくさんの方々に支えていただきました。

スポンサーの皆様、クラブに関わる全ての皆様、そして温かい声援を送り続けてくださったファン・サポーターの皆様に心から感謝しています。

ベスト電器スタジアムでプレーしたのは復帰戦の1試合のみでしたが、たくさんの声援に包まれながら戦えたあの試合は、僕にとって特別な試合として心に残り続けます。

思い描いていた2年間ではありませんでしたが、自分自身と向き合い続け、やれることは全てやりました。過ごした時間に後悔はありません。

全てを受け入れ、自分のペースで前に進んでいきます。

またどこかで、皆さんにお会いできる日を楽しみにしています。

2年間、本当にありがとうございました。