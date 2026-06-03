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https://www.culpium.com/p/intel-is-struggling-to-supply-laptop
Intel¡Çs 18A was supposed to be its comeback node.
But it can¡Çt get enough chips to PC makers.
⏬ pic.twitter.com/jHjyW2YlZ3— Tim Culpan (@tculpan) June 3, 2026
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